Copa de las Regiones UEFA | La Comunitat empata ante Madrid (1-1) y su futuro está en el aire

La selección de la Comunitat Valenciana no se clasificará como primera de grupo para la fase intermedia de la Copa de las Regiones UEFA, tras empatar in extremis ante Madrid (1-1), en el minuto 92. Tendrá que buscar esperar este domingo para ver si supera fase o no. Se jugará el duelo Catalunya-Madrid (11.30 horas). Los valencianos se clasificarán para la fase media si empatan catalanes y madrileños, o esperar pasar como uno de los dos mejores segundos de los seis grupos.

El conjunto valenciano no estuvo fino en ataque y eso le pasó factura. / FCF

En este último partido fueron titulares cinco de los seis seleccionados que representaban al fútbol castellonense: tres del Vall de Uxó: David Martínez, Víctor Pacheco y Amine Bouhou; y dos del Soneja: Carlos Panadés y Víctor Juliá. En la segunda parte entró el joven delantero Fran García que en el minuto 92 firmó el empate.

Dominio valenciano

La primera parte, controlada prácticamente en todo momento por los valencianos, acabó con sorpresa porque en el minuto 44 una gran contra conducida por David Martín finalizó con un medido pase a Ramón Boom que firmó el 1-0 con el que se llegó al descanso, con ventaja de Madrid.

Víctor Juliá, delantero valenciano del Soneja, se lanza al suelo para pelear un balón. / FCC

Los valencianos dominaron demasiado para el poco provecho que sacaron de ello. Álex Blanco (Crevillente), falló un gol cantado en el minuto 24 a puerta vacía, tras buen pase de Pedro Sempere (Ontinyent 1932), y en el 33 el trallazo de Wanjala (Torrellano) lo desvió el arquero madrileño a saque de esquina.

La segunda parte arrancó con una expulsión en Madrid. A los 46 segundos su portero Nacho Rodríguez despejó con la mano fuera del área y se marchó al vestuario. El acoso valenciano continuó, pero con poca claridad. Todos muy acelerados. David Martínez ‘Lázaro’ (Crevillente), la tuvo en el minuto 72, pero remató al larguero. La luz se encendió en el minuto 92 con el gol de Fran García (Soneja), para el 1-1.

Carlos Panades, centrocampista del Soneja, en primer plano, defiende una acción. / FCF

Final de infarto

El partido acabó con ese empate (1-1) y en la tanda de penaltis los muchachos de Andrés Palop se impusieron por 3-4. Ahora a esperar lo qué sucede este domingo en el duelo Catalunya-Madrid. El empate vendría de perlas.