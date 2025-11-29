Jornada final del Open de Pádel BMW Maberauto en La Plana Sport Castellón

Termina la semana con las esperadas finales de las dos competiciones de pádel que han llenado La Plana Sport Castellón desde el pasado martes con jugadores, acompañantes y aficionados que han seguido, día a día, los partidos y que, sin duda, tampoco se perderán las últimas eliminatorias hoy.

Las dos citas

El Open de Pádel del Circuito Bronce de la Federación de Pádel de la Comunitat Valenciana, que ha reunido a parejas de diferentes categorías tanto masculinas, como femeninas y mixtas, celebrará sus finales de los cuadros principales y de consolación durante este domingo por la mañana, a partir de las 11.00 horas.

Por la tarde será el momento de las finales del torneo internacional de pádel del calendario de la FIP que ha reunido en Castellón, desde el miércoles, a más de 200 jugadores nacionales e internacionales de primera categoría masculina y femenina, en el que están en juego importantes premios en metálico (7.000 euros), además de los puntos del ránking internacional.

Este sábado ha habido muchísima gente, toda la jornada, en La Plana Sport Castellón. No ha querido perderse el ambiente la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Castellón, Maica Hurtado, quien visitaba las instalaciones durante la mañana.

Maica Hurtado (concejala de Deportes del Ayuntamiento de Castellón) y Jorge Bellés (director del open de pádel), en La Plana Sport Castellón. / TENIS DRIVE ACADEMY

Horarios

En cuanto a la programación del torneo FIP, las semifinales es la siguiente

Las semifinales están contempladas a las 10.00 y a las 12.00 horas.

están contempladas a las 10.00 y a las 12.00 horas. La final femenina , a partir de las cuatro de la tarde.

, a partir de las cuatro de la tarde. La final masculina arrancará a las 18.00 horas (aproximadamente).

La jornada final será retransmitida en directo desde la web de la federación para todos los aficionados que no puedan acercarse al recinto del Camino Donación.

Entrada gratuita

Las instalaciones estarán abiertas para que todos los aficionados al pádel puedan disfrutar de la jornada final, en la que, sin duda, se verán muy buenos partidos, acompañando a los campeones y finalistas en la entrega de trofeos, ceremonia que tendrá lugar hará al terminar las finales.