El 'Kobe Bryant' del Amics Castelló

Una finta, una mecánica exquisita y un triple que suena chof. Kobe Newton (Portland, 8 de septiembre del 2000) es la nueva ametralladora del Amics Castelló. En cada movimiento emula al ídolo de su padre, la leyenda de la NBA Kobe Bryant, que falleció en enero del 2020, en un trágico accidente en un helicóptero en California.

«¿Te llamas Kobe por el gran Kobe?». Es la pregunta que tantas veces ha escuchado el escolta estadounidense, afable fuera de la pista y con un instinto animal cuando tiene la pelota naranja entre sus manos. Así lo atestigua su brillante inicio en la capital de la Plana, una ciudad que le encanta y donde está mostrando su mejor nivel.

El nombre de una leyenda

Regresando a la recurrente cuestión, la respuesta de Newton viene de serie porque le ha acompañado desde que es un niño, arrastrando una carga simbólica que implica compartir nombre con un jugador que conquistó cinco anillos de la NBA con Los Angeles Lakers y es considerado como uno de los grandes de la historia. «Sí, me pusieron el nombre del gran Kobe Bryant», asiente con admiración.

Su padre idolatraba a Bryant

Acto seguido, y casi sin pensar, se arranca a contar la historia como si la hubiera vivido: «Mi padre estaba viendo las finales del 2000 contra los Indiana Pacers y, creo que era el cuarto partido, Shaquille O’Neal fue expulsado por faltas... y Bryant se apoderó del encuentro en la prórroga, liderando a los Lakers a la victoria», relata. «En ese momento, mi padre decidió que mi nombre sería Kobe», explica el protagonista quien, con apenas nueve y 10 años, vivió los dos campeonatos que aquél conquistó junto al pívot español Pau Gasol.

Desde que nació, como no podía ser de otra manera dada la pasión de su progenitor, empezó su relación por este deporte: «Mi hermano mayor me enseñó a tirar, a driblar y todos los fundamentos del juego cuando no tenía más de tres o cuatro años: es algo que siempre ha formado parte de mi familia y de mi vida, me trae felicidad y mucha paz», admite.

Un jugador que parecía destinado a venir a Castelló: «Me parecía un sitio perfecto para mí y mi esposa: de hecho, fue la primera ciudad que visité fuera de València cuando estuve en España, en el verano del 2024». «Había estado aquí varias veces para ver los partidos de tenis de mi cuñada pequeña y siempre me ha encantado la ciudad, así que casi parecía que tenía que acabar aquí», ahonda. «Tanto mi agente como yo sentimos que sería una gran oportunidad y que encajaría perfectamente conmigo», asevera.

La adaptación

Y ha encajado en el baloncesto España como anillo al dedo tras dos campañas en el Wyoming Cowboys, equipo universitario estadounidense, promediando 7,1 puntos la pasada temporada: «Adaptarme al estilo de baloncesto europeo ha sido un proceso sencillo, ya que mi juego se adapta mejor a él», observa. «Me siento genial: estoy agradecido de estar sano y poder seguir jugando al deporte que amo», rubrica el escolta.

El objetivo, el ascenso

Con la Mamba Mentality como guía, Kobe Newton es ambicioso y tiene claro que el objetivo es devolver al Amics a la LEB Oro: «Estamos en condiciones de ascender y regresar donde merecemos». «Tengo mucha confianza en el equipo y creo que podemos conseguirlo», apuntó el escolta, que ha firmado varios partidazos anotando triples como un poseso y desquiciando a sus rivales como hacía el ídolo de su padre. Newton quiere dejar su huella en Castelló.