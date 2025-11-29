Las tres claves que demuestran el crecimiento de la Media Maratón de Castelló

Castelló vuelve a demostrar su pasión por el running. A falta de mes y medio para el cierre oficial de inscripciones, la 41ª Media Maratón de Castelló ya ha batido el récord histórico de participación, superando los 2.277 inscritos de la pasada edición y marcando un nuevo hito con más de 2.300 corredores confirmados.

Participantes al alza

La organización —a cargo de la Unió Atlètica de Castelló (UAC) y Saul Brand— celebra esta respuesta masiva, que consolida la prueba como una de las citas de referencia del calendario nacional. El objetivo ahora es ambicioso: alcanzar la barrera de los 3.000 participantes, una cifra que, vista la evolución, se contempla cada vez más cercana.

Calidad de los atletas

Además del crecimiento en volumen, la Media Maratón de Castelló 2026 apunta a ser una de las ediciones más rápidas de su historia.

El nuevo diseño del circuito, pensado para favorecer ritmos altos, se combinará con un nivel deportivo excepcional: hasta el momento 150 atletas acreditan marcas por debajo de una hora y 20 minutos, lo que anticipa una competición vibrante en cabeza y un contexto ideal para la consecución de marcas personales.

La carrera también vivirá su edición más internacional. En total, y a fecha de hoy, corredores de 36 nacionalidades estarán presentes en Castelló; y más de 50 atletas viajarán expresamente desde sus países de origen para participar en la prueba, confirmando el creciente atractivo global del evento.

Premios en metálico para los más rápidos

La organización ha reforzado el atractivo competitivo de la 41ª Media Maratón de Castelló con un paquete de premios especialmente ambicioso, destinado tanto a los mejores clasificados como a quienes sean capaces de superar los registros históricos de la prueba.

Los podios masculino y femenino recibirán premios en metálico escalonados ­(500, 300 y 100 euros para los tres primeros generales de las categorías masculina y femenina), reconociendo el rendimiento de los atletas más destacados y reforzando el nivel deportivo de la carrera.

Manolo Nebot

A ello se suma un bonus económico extraordinario de 1.000 euros para quienes logren batir el récord del circuito, incentivando un ritmo de carrera alto desde los primeros kilómetros y elevando las expectativas de una edición marcada por la calidad de sus participantes. La apuesta por premiar el talento y el esfuerzo confirma la voluntad de la Media Maratón de Castelló de consolidarse como una de las pruebas más competitivas del calendario nacional.

Conclusión

Con récord ya en el bolsillo, alta calidad deportiva y una proyección internacional inédita, la 41ª Media Maratón de Castelló se prepara para firmar una edición histórica dentro y fuera del asfalto.