Desde Almassora al mundo: Ángela Talero se corona campeona mundial de Kickboxing en Abu Dabi

El deporte castellonense no deja de conseguir logros. Este fin de semana una de las protagonistas ha sido la joven deportista Ángela Talero, natural de Almassora, que ha hecho historia al proclamarse campeona del mundo en los Mundiales Absolutos de Kickboxing celebrados en Abu Dabi. Con apenas 19 años, además del oro en la modalidad de kicklight -50 kilos también se colgó la medalla de bronce en Light Contact, confirmando un torneo sobresaliente.

Ángela en lo más alto del podio. / MEDITERRÁNEO

Durante la competición, Ángela superó a rivales de selecciones como Brasil, Hungría, Bulgaria, Nueva Zelanda, Alemania y Grecia, demostrando su talento y colocándose entre la élite mundial del kickboxing. Su actuación contribuyó a situar a España entre el top 10 del ranking mundial.

El logro de Talero es fruto del trabajo conjunto de la Selección Española, la Federación Valenciana y su entorno más cercano, que la ha acompañado día a día en su formación. Este doble éxito convierte a Ángela en uno de los nombres más prometedores del Kickboxing a nivel nacional.

Desde Almassora al mundo, Ángela Talero se consolida como un referente del kickboxing, con un futuro lleno de éxitos por delante.

Reconocida en los Premios Castellón Capital del Deporte 2025

Hay que destacar que el pasado jueves recibió el homenaje de Castellón en los Premios de la Capital del Deporte 2025, siendo premiada entre los los deportistas absolutos. Cada uno tuvo un valor deportivo y el de Ángela fue el de la disciplina, un aspecto clave para lograr este gran hito. La deportista contó su historia en un emotivo vídeo... y pocos días después ha conseguido dos medallas en el Mundial que le llevan a lo más alto del kickboxing.