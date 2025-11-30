Betxí vive una nueva edición de la Trail Pics por todo lo alto

Betxí volvió a llenarse de deportistas con motivo de la XI Trail Pics, una cita que ya forma parte del calendario anual del municipio y que combina deporte, naturaleza y participación local. La prueba (organizada por el Ajuntament de Betxí, con el asesoramiento técnico de Run Addiction y 3Mils Culminants) ofrecía tres distancias con el fin de que corredores y senderistas pudiesen elegir el desafío que mejor se adaptase a su nivel.

Descripcuión breve

El evento, con salida y meta desde la Plaça Major, contaba con tres recorridos de 23, 16 y 9 kilómetros que atravesaban sendas y miradores del término, con variaciones respecto a años anteriores para mejorar la experiencia de los participantes.

Así, la media maratón incorporó nuevos tramos de cresta y ascenso a puntos emblemáticos; el recorrido de 16 kilómetros mantuvo su trazado clásico; y la marcha de 9 kilómetros se adaptó para hacerla más accesible a todo tipo de senderistas.

En total, el número de finishers estuvo por encima de los 500.

Palmarés del 2025

Los ganadores de esta edición fueron:

En la prueba corta, Raúl Prades (46:11) y María Bau (59:41).

(46:11) y (59:41). En la intermedia, Iván Marín (1.25:02) y Claudia Carrión (1.56:26).

(1.25:02) y (1.56:26). Y en la más larga: Álex Juan (2.01:26) y Raquel Casares (2.38:37).

(2.01:26) y (2.38:37). Pincha aquí para ver las clasificaciones completas.

Once años

La alcaldesa, Carla Nebot, destacó que «la Trail Pics es una prueba muy querida por nuestra gente y una forma saludable de dar a conocer nuestro entorno natural». «Llevamos 11 ediciones trabajando para que sea una carrera segura, accesible y con carácter propio», añadió. «El apoyo de las entidades locales es clave para que Betxí vuelva a ser un referente en deporte de montaña», ahondó.

Nebot manifestó que «la Trail Pics es también una manera de valorar nuestro territorio y de recordar que cuidar el entorno es responsabilidad de todos».