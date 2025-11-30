Copa de las Regiones UEFA | La Comunitat Valenciana, eliminada tras ganar Catalunya a Madrid (2-0)

La selección de la Comunitat Valenciana quedó eliminada de la pelea por ganar la fase nacional de la Copa de las Regiones UEFA. Catalunya, que en la última jornada se impuso a Madrid (2-0), logró el pase a la ronda de octavos de final. El combinado valenciano no pudo estar ni entre los tres mejores subcampeones de grupo que también accedían a la última fase. Así que ahora los jugadores deberán centrarse con sus respectivos equipos en la competición de la Tercera Federación.

La selección de Catalunya ganó este domingo y se clasificó para los octavos. / FCF

El equipo de Andrés Palop sumó dos empates en sus dos partidos que disputó viernes y sábado. En el primero de ellos firmó tablas sin goles (0-0) ante la anfitriona, Catalunya, ganando desde el punto de penalti por (4-2). Y el sábado hizo lo propio con Madrid, pero tras sellar las tablas (1-1). Un gol in extremis de Fran García (Soneja), en el minuto 92, le valió sumar un punto.

La provincia de Castellón estuvo representada por seis futbolistas en esta fase inicial, jugadores que no tienen ficha profesional, y que militaban todos ellos en Tercera Federación. Del Vall de Uxó estuvieron presentes el portero David Martínez, el defensa Víctor Pacheco y el centrocampista Amine Bouhou. Del Soneja, otros tres: el central Carlos Panadés, el extremo Víctor Juliá y el delantero Fran García.