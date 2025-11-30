Final de altura en el Open de Pádel BMW Maberauto: ¿Quiénes han sido los ganadores?

El día más esperado de la semana, la Plana Sport se ha vestido de gala este domingo para albergar las finales y poner el cierre a un espectacular Open de Pádel BMW Maberauto, competición de la Federación de Pádel de la Comunidad Valenciana del circuito bronce. Las mejores palas y las parejas más competitivas se retaron en busca de levantar el título.

En cuarta categoría mixta, Hugo Ramón y Aitor Piquer remontaron a Joan Roda y Daniel Chiva en un trepidante encuentro que se decidió en los últimos juegos (6-4, 2-6 y 5-7). En tercera míxta, Xavi Rodríguez y Jordi Nácher fueron muy superiores a Diego Andrés y Alejandro Valero (6-2 y 6-2).

También se jugaron durante la mañana las finales de consolación y al finalizar los encuentros se entregaron los trofeos de la representación de Maberauto, empresa que da nombre al torneo.

Las campeonas y las finalistas del FIP. / TENIS DRIVE

Las semifinales del FIP

Por la mañana, a modo de previa, fue el turno para unas apasionantes semifinales del FIP, un torneo internacional de muchísimo nivel. En el cuadro femenino, M. Moriñigo y B. Arriola remontaron a L.Vano y X.Clasca (6-7, 6-2 y 6-3)mientras que M.Portillo y L.Pérez fueron muy superiores a M.Marques y A.Silva (6-1 y 6-4).

En el cuadro masculino, A.Sánchez y S. Pineda vencieron con autoridad a D.Luna y L.Oliver por 6-3 y 6-3, mientras que Marcos González y Pablo Sánchez también lograron el billete a unas finales que se disputaron por la tarde.

Los campeones y finalistas del FIP con sus respectivos trofeos. / TENIS DRIVE

Los campeones

En féminas, María Teresa Moriñigo y Blanca Orriola levantaron el título ante Lucía Pérez y María Portillo. Un duelo con dominio claro de principio a fin (6-2 y 6-3)para las ganadoras.

Respecto a la final masculina, Santiago Pineda y Alfonso Sánchez se impusieron en un partidazo a Marcos González y Pablo Sánchez. La pareja ganadora arrasó en la primera manga en un contundente 6-1. Sin embargo, los subcampeones vendieron cara su derrota y cayeron el tie-briek (7-6).

Grandísimo ambiente

Ambos partidos fueron retransmitidos en directo desde la web de la federación, aún así mucha gente se reunió en La Plana Sport Castellón para disfrutar de cerca del mejor pádel y para acompañar a los jugadores y jugadoras en la entrega de trofeos y premios que tuvo lugar al terminar la jornada.

Y así se ha puesto el broche a una grandísima semana de pádel que ha traído a más de 200 participantes de las federaciones a Castelló y ha dejado partidos muy atractivos para los amantes de este deporte.