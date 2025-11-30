Resumen Juveniles | El Castellón recibe un duro correctivo ante el Elche en Gaetà Huguet (1-4)

Jornada que tuvo un poco de todo. De entrada, la goleada encajada por el Castellón frente al Elche (1-4) en Gaetà Huguet, pasando por el empate del Villarreal en su visita a tierras murcianas para enfrentarse al UCAM Murcia (0-0), y también el punto arrancado por el Roda en tierras manchegas, en Talavera (1-1).

El Castellón fue arrollado por un Elche que llegó a la capital de la Plana en puestos de descenso. Con un juego más pausado, pero efectivo, los franjiverdes poco a poco se fueron apoderando del partido a base de goles. El bigoleador José Durá puso el 0-1 en el marcador en el minuto 31, y nada más arrancar la segunda parte hizo el 0-2.

El central grauero del juvenil del Castellón, Albert Albiol, pugna un esférico. / Juan Francisco Roca

A pesar de que Axel Pérez recortó la diferencia en el marcador (1-2, minuto 61), y que poco después la cruceta escupió un trallazo de Aimar Vidorreta, los ilicitanos siguieron siendo letales. Álvaro Miralles estableció el 1-3 a falta de 25 minutos para el final, y en el descuento Enrique Mallol hizo el definitivo 1-4.

Punto vila-realense

El Villarreal de Pepe Reina se tuvo que conformar con empatar (0-0) en tierras murcianas, frente al UCAM Murcia en Municipal Santiago Mayor. Un punto que no sirve de mucho porque el Valencia se escapa en siete puntos. Los valencianistas no perdonaron ante el colista Pinatar, al que goleador por un contundente 4-0.

El japonés Lee, del CD Castellón, lucha un esférico durante el partido contra el Elche. / Juan Francisco Roca

Empate gualdinegro

El Roda sacó un punto de su largo desplazamiento a Talavera de la Reina. Los gualdinegros visitaban a uno de los equipos más modestos del grupo y se toparon con un rival muy motivado y envalentonado, por lo que al final los de la Plana no pasaron del 1-1.

Los manchegos se adelantaron primero. En el minuto 25 Hugo Gil puso el 1-0 en el estadio Diego Mateo Zarra. El empate para los vila-realenses de Albert Fito no llegó hasta el minuto 65 cuando el veloz atacante Welle Babacar estableció la igualada.