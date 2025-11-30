Resumen Lliga Comunitat | El Acero se dispara y los castellonenses siguen con muchos altibajos

O espabilan los equipos castellonenses o a este paso la única plaza de ascenso directo será una misión imposible dentro de unas jornadas. El Acero se escapa y el Tavernes Blanques se presenta como un rival muy duro y a tener en cuenta. El equipo del Puerto de Sagunto supera la docena de puntos respecto al cuarto clasificado.

Precisamente, el Acero ganó al Promesas Sueca (3-0) este pasado fin de semana y sigue en lo alto de la tabla. El atractivo duelo entre el Onda y el Almazora en el campo Enrique Saura acabó con empate (0-0). Ninguno de los dos equipos fue capaz de perforar la portería rival. Hay que destacar la lesión del delantero local Sati (min. 8).

Triunfo alcorino

L’Alcora se alzó con los tres puntos después de superar al Paiporta en El Saltador (2-1). Muy pronto (min. 3), los azulejeros se adelantaron en el marcador con el gol de Txema Villajos. En la recta final del duelo, el mediocentro ondense Carlos Carrasco anotó el definitivo 2-0.

Duro golpe para el Burriana, derrotado en cada por el Patacona (0-1) con un solitario gol de Lucca Toni en el minuto 88. Un minuto antes de ese gol fue expulsado el local Raúl Palmer, y uno después el autor del gol también vio la roja. Por su parte, el Alqueries sucumbió en su visita al feudo del Tavernes (4-0).

Finalmente, el Nou Jove Castellón sucumbió en casa frente al Ribarroja (0-1) con un solitario gol anotado por Patrick Brisa en el minuto 87.