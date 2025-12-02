Operada del peroné
Aitana Bonmatí estará cinco meses de baja y se perderá lo que queda de temporada
Aitana Bonmatí pasará por quirófano este martes por su fractura de peroné y podría estar de baja 4 meses
Aitana Bonmatí ha sido operada este martes por el doctor Antoni Dalmau de la fractura de peroné que sufrió el domingo durante un entrenamiento con la selección española y deberá permanecer cinco meses de baja. La central del FC Barcelona se perderá presumiblemente lo que queda de temporada.
“La jugadora del primer equipo Aitana Bonmatí ha sido intervenida satisfactoriamente de la fractura transindesmal del peroné izquierdo. Esta cirugía ha corrido a cargo del doctor Antoni Dalmau, en el Hospital de Barcelona, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Club. El tiempo previsto de recuperación será de alrededor de cinco meses”, ha informado el club azulgrana en el comunicado emitido este mediodía tras la intervención.
Este lunes por la tarde, tras el reconocimiento al que fue sometida por los médicos del club, se decidió que la jugadora pasaría por quirófano al día siguiente sin más demora para tratar de corregir la rotura de peroné que sufrió tras un mal apoyo en el entrenamiento de la selección española la tarde anterior. Tras lesionarse, la centrocampista viajó directamente a Barcelona para acudir a los servicios médicos del club azulgrana y poner cuanto antes remedio a su dolor.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un poblado de Castellón abandonado durante casi 40 años renace como modelo de turismo rural
- Tragedia en Vila-real: Fallece una niña de 12 años en la piscina del centro de tecnificación deportiva
- Desarticulan en Castellón la primera célula terrorista vinculada al grupo neonazi The Base
- El misterio de la mujer desaparecida en Benicàssim: 'Se dejó la ropa en la arena, pero no había llaves ni móvil
- Todos los destinos para volar desde el aeropuerto de Castellón en 2026
- 233 puestos y miles de visitantes: la Fira de Santa Caterina de Vila-real rompe récords
- Pablo Hernández, después del triunfo ante Las Palmas: 'Podemos ganar a cualquiera
- La Fira de Santa Caterina de Vila-real, en imágenes