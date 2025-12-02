Castellón pone el broche de oro al año con la Gala del Tenis

El Paranimf de la Universitat Jaume I acogió, este martes, una nueva edición de la Gala del Tenis de Castellón, que puso fin al Circuito de Aficionados y al Circuito Provincial de Tenis de Castellón 2025.

Más de 150 jugadores y jugadoras fueron reconocidos en una cita que también rindió homenaje a Àlex Corretja por su brillante trayectoria en el mundo del tenis. También fue valorada la labor del periódico Mediterráneo, que recibió un galardón por su centenario.

La comunidad tenística de la provincia volvió a reunirse en un evento muy esperado, con deportistas, familias, técnicos, directivos, federaciones e instituciones. La ceremonia, que comenzó con el mago Yunke, se ha consolidado como una fecha clave del calendario deportivo castellonense por su carácter participativo y el impulso que ofrece al deporte base.

Los premiados

Entre los premiados figuraban los campeones del Circuito Provincial: Marina Reverté y Marcos Omella (benjamines), Aaron Vetokhim y Valeria Benages (alevines), María García y Pablo Torres (infantiles), Marcos Navarro y Paula Gabalda (cadetes), además de Víctor Velasco y Elena Llauradó en la categoría absoluta. También se distinguió a los 10 primeros de cada categoría, a los vencedores de los torneos de tiebreaks y a los destacados del circuito de aficionados.

El acto incluyó la entrega de material deportivo Joma y varios sorteos destinados a los más pequeños, reforzando el ambiente festivo del evento. La organización destacó que el evento no solamente celebraba resultados, sino que reconocía el esfuerzo, la constancia y los valores deportivos que representan a los jóvenes tenistas de la provincia. Es decir, el presente y el futuro de esta disciplina.

El valor de los referentes

El homenaje a Corretja subrayaba la importancia de las grandes figuras del tenis como referentes para las nuevas generaciones. Su presencia supuso un aliciente para los jóvenes y añadía un componente emocional a una ceremonia que aspira a seguir impulsando el crecimiento del tenis en Castellón. El barcelonés llegó a ser número dos del mundo, se impuso en las finales de la ATP en 1998, disputó en dos ocasiones la final en Roland Garros, bronce olímpico en Sidney, en el 2000, el mismo año en que conquistó la Copa Davis, entre otros logros.

Galería | Las mejores imágenes de la Gala del Tenis de Castellón / Kmy Ros / Kmy Ros

Corretja estuvo acompañado por autoridades como la delegada del Consell en Castellón Susana Fabregat, la concejala del Ayuntamiento de Castelló Maica Hurtado o el diputado provincial Vicente Pallarés. Por parte de la Federación de Tenis de la Comunitat Valenciana acudieron el presidente Paco Vicent y la delegada en Castellón, Magda Murria.

Tampoco faltaron a la cita de la UJI extenistas como Dani Gimeno y Pablo Andújar, el representante institucional del Villarreal, Marcos Senna, los futbolistas del Castellón Serpeta y Pablo Santiago y el entrenador Pablo Hernández, así como jugadores del Villarreal femenino, del Amics Castelló o del Bisontes y del Playas de atletismo.

Virtualmente, asomaron en la gala referentes de la raqueta provincial como Sara Sorribes y hubo recuerdos para Juanlu Esbrí y Roberto Bautista. Sin duda, una edición de la Gala que fue fantástica.