La Gala cierra el año tenístico de Castellón

El Paranimf de la Universitat Jaume I acoge este martes 2 de diciembre, a partir de las 19.30 horas, una nueva edición de la Gala del tenis. La cita sirve de broche ideal al Circuito de Aficionados y al Circuito Provincial de Tenis de Castellón 2025, y premiará a más de 150 jugadores y jugadoras, además de homenajear a una leyenda del deporte como Álex Corretja.

La gran familia del deporte provincial se reunirá esta tarde en la UJI en un evento muy esperado. Tenistas, familiares, técnicos, presidentes de clubs, deportistas de élite, colaboradores, federaciones, instituciones... Nadie faltará a una de las citas más relevantes en el calendario deportivo provincial.

Los premios principales

Entre los premiados destacan los primeros clasificados del Circuito Provincial de Tenis, que recogerán sus merecidos premios. Se trata los benjamines Marina Reverté y Marcos Omella, los alevines Aaron Vetokhim y Valeria Benages, los infantiles María García y Pablo Torres y los cadetes Marcos Navarro y Paula Gabalda, además de Víctor Velasco y Elena Llauradó en la categoría absoluta.

Otros jugadores destacados en el presente año 2025, como los primeros 10 clasificados de cada categoría o los primeros en los torneos de tiebreaks o el circuito de aficionados, también tendrán su momento de reconocimiento en una gala que pone en valor el deporte en Castellón y que también entregará premios (por ejemplo, material de la marca Joma) y realizará diferentes sorteos entre los niños asistentes.

Homenajes

Asimismo, Álex Corretja será homenajeado por toda su carrera profesional vinculada al mundo del tenis, ya sea como tenista, entrenador o comentarista. Otra de las atracciones de la cita será el mago Yunke, campeón del mundo, que pondrá la nota creativa.