Lo que no se vio en la Gala del Tenis provincial | Castellón, a los pies de Àlex Corretja

Es la voz del tenis en España. Cuando Carlos Alcaraz en la actualidad o el legendario Rafa Nadal en sus años de gloria conquistaba sus Grand Slams, Àlex Corretja era y es uno de los privilegiados que pone palabras a esos momentos históricos. Magnate de la comunicación y extenista, Corretja presume de una brillante trayectoria en las pistas: dos finales de Grand Slam y el título de las ATP World Tour Finals en 1998. Los más jóvenes no lo vieron en la pista, pero lo disfrutan en televisión. Y el impacto de su figura quedó patentado en la Gala del Tenis Provincial de Castellón, celebrada el martes en la UJI.

Kmy Ros

Un evento divertido y ameno donde se vivieron momentos muy emotivos. Corretja, al igual que sus grandes golpes cuando jugaba, cogió el micrófono y dio un auténtico recital, dejando boquiabiertos a los asistentes con su brillante comunicación y su sentido del humor. Entrevistó a los campeones del Circuito Provincial y grabó con ellos un vídeo selfi que gustó mucho a los premiados.

El mago Yunke actuaba en diferentes momentos de la gala sorprendiendo a niños y mayores con sus trucos. / TENIS DRIVE

‘Mediterráneo’, premiado

Corretja, que recibió una espectacular ovación final, fue el encargado de entregar el premio a el Periódico Mediterráneo, que fue homenajeado por sus 100 años de historia y por la gran contribución a la difusión del deporte provincial, subiendo al escenario el director Ángel Báez, junto a Cristina Pastor, Laura Safont, Ismael Mateu y Juanfran de la Ossa.

Ovación a Sorribes y Bautista

Sara Sorribes ha vuelto al tenis después de su parón y Roberto Bautista continúa compitiendo en el circuito a sus 37 años. Son la máxima representación del tenis provincial; y aunque no pudieron estar en la gala, dedicaron unas palabras a través de vídeos y el público les brindó todo su cariño poniéndose en pie. Compitiendo fuera de España, tampoco pudo recoger el premio el jugador profesional de pádel Juanlu Esbrí.

Jorge Bellés, director de la gala, junto a las presentadoras. Patricia Artero y Lydia Vicent. / TENIS DRIVE

Los deportistas reconocidos

Entre los jugadores galardonados, destacaron los campeones y finalistas del Campeonato de la Comunitat Valenciana, que recibieron sus trofeos de manos de Paco Vicente (presidente de la FTCV) y de Magda Murria (delegada provincial). Entre ellos, Xavier Cuevas fue reconocido como campeón alevín en individual y dobles; mientras que Maria García y June Pérez Font-Silvestre se proclamaron campeonas de dobles en categoría alevín. En cadetes, Pedro Montero y Ana López fueron distinguidos como subcampeones de dobles; y en la categoría júnior brillaron Adriana Monlleó, subcampeona individual, así como Martina Medina (campeona de dobles) y también el dúo formado por Josema Fas y Martín Navarro.

También tuvo su momento el Circuito de Aficionados y el Circuito Provincial de Tenis con muchas promesas. En el de aficionados, los títulos recayeron en Manuel Naharro (sub-8), Manuel González (sub-10 de primera), Éric Ramos (sub-10 de segunda), Xavi García (sub-12), Joan Martínez (sub-14) y Sergio Marín (sub-16). Por su parte, en el Circuito Provincial de Tenis se coronó a Marcos Omella y Marina Reverté en benjamín; Aarón Vetokhim y Valeria Benages en alevín; Pablo Torres y María García en infantil; y Marcos Navarro y Paula Gabaldà en cadete

El entrenador del Castellón Pablo Hernández y el director de relaciones institucionales del Villarreal Marcos Senna. / TENIS DRIVE

Una amplia representación

Como en cada edición de la Gala del Tenis, una amplia representación del deporte provincial no faltó a la cita y acompañó al tenis base. Acudieron el entrenador del CD Castellón, Pablo Hernández, junto a los jugadores Pablo Santiago y Serpeta; la atleta del Facsa Playas Laura Alegre; el jugador de Amics del Bàsquet Víctor Rodríguez; el portero y capitán del Bisontes Thiago Hernán; y las jugadoras del primer equipo del Villarreal María Romero y Claudia Enseñat. También asistió Marcos Senna, excampeón del mundo y de Europa con España y actual director de Relaciones Institucionales del Villarreal, así como los extenistas Pablo Andújar y Dani Gimeno.

Una noche que culminó con la espectacular actuación del mago Yunke, poniendo el broche a una velada, de nuevo, inolvidable.