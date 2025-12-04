Las claves del Facsa Playas de Castellón que viene

El Club Atletisme Playas de Castellón cierra una nueva y exitosa temporada a la vez que se prepara para no bajar el listón en 2026. No es fácil, año tras año, ser el club más exitoso del atletismo español, ya sea bajo techo, al aire libre o en la temporada de campo a través, que ya está en plena ebullición, como lo demuestra la brillante cosecha de la sección de cros.

Aquí van las líneas maestras de por donde pasa el proyecto cara al año venidero, donde tocará exprimir el presupuesto para mantener el alto nivel de resultados, convertido en auténticos embajadores del deporte de Castellón. Desde hace ya lustros, a un nivel inimaginable, gracias al tesón de los Toni Escrig, Pepe Ortuño, Toni Simarro...

La renovación del patrocinio, la ‘tabla de salvación’

Hace dos años, Facsa se convirtió en el patrocinador principal del Playas de Castellón, lo que vino a paliar la decisión del Villarreal CF, que retiró su apoyo, dentro del paraguas del Proyecto Endavant, a clubs, entidades y deportistas de la capital de la Plana. Dos años después, la mercantil castellonense ha decidido renovar su apoyo, debido al impacto de retorno de los éxitos de los playeros, que a pesar del trastorno que supuso la pérdida de su principal espónsor, no ha visto, ni mucho menos, resentido su sobresaliente rendimiento deportivo. Todo hace indicar que Facsa y Playas seguirán de la mano tanto en 2026, como en 2027.

Galería | El histórico título del Facsa Playas de Castellón en imágenes / GABRIEL UTIEL

Entre otros grandes éxito de este año que ya termina, el equipo masculino del Facsa Playas de Castellón ganó su 17º título consecutivo de la Liga de División de Honor de Clubs, mientras que el equipo femenino se proclamó campeón de España en categoría sub-20. Además, el club obtuvo un doblete de títulos en el campeonato de España de Clubs sub-16, ganando tanto en categoría masculina como femenina en las finales celebradas en el mes de octubre.

Mismo presupuesto, pero una perspectiva diferente

Están cuadrando las cuentas, pero todo hace indicar que rondará, de nuevo, el millón de euros. Un presupuesto a la baja debido al incremento de los gastos de desplazamiento y alojamiento para todos los frentes, autonómicos, nacionales e internacionales, que deben afrontar, debido al incremento de precios de la hostelería.

Como pasó hace un año, cuando ya se vieron obligados a un importante tijeterazo en sus secciones, este invierno volverá a apretarse la cifra de atletas, sin que eso suponga un enorme riesgo para poder afrontar los diferentes campeonatos, en los que si el Playas de Castellón no está en lo más alto del podio, no suele bajarse del mismo.

Además, otro factor que encarece los presupuestos de las entidades es la irrupción de grandes marcas de ropa (Puma, Asics, Adidas o Nike), que fichan a importantes atletas para que representen sus intereses con contratos imposibles de asumir por los clubs tradicionales, que son los formadores y los que luego deben rendir en las competiciones.

Nacionalizaciones de Likina Amebaw y Rodrigue Kwizera

Después de sudar sangre para que Thierry Ndikumwenayo lograra el pasaporte español, ahora la pelea del Facsa Playas de Castellón consiste en que tanto la etiope Likina Amebaw como el también fondista de origen burundés Rodrigue Kwizera obtengan, del Consejo Superior de Deportes (CSD), el pasaporte español.

En el caso de Kwizera, ha llegado incluso a sacrificar su presencia en Mundiales e incluso los pasados JJOO con este país africano para poder defender a España (deben pasar tres años entre sendas competiciones internacionales para poder participar).

En cuanto a la situación de Amebaw, que cansada de esperar (cinco años) ha sopesado adquirir la nacionalidad de otro país, también existen fundadas esperanzas de que, en cuestión de meses, pueda jurar la Constitución.