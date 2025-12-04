La Maratón Infantil regresa con más fuerza en Castellón de la mano del Centro Comercial Salera

El compromiso de Centro Comercial Salera con las pruebas deportivas más importantes de la ciudad sigue latente en la 16º edición de Marató bp Castelló y 13º edición de 10k FACSA Castelló. Su apoyo siempre ha estado vinculado a la Maratón Infantil CC. Salera, una jornada lúdico-deportiva no competitiva dirigida a los más pequeños, que el próximo año 2026 regresa con fuerza y un aumento en el número de inscripciones.

Así las cosas, la prueba infantil se desarrollará el sábado 21 de febrero, en la jornada previa al desarrollo de Marató bp Castelló y 10k FACSA Castelló. La actividad es una de las mejor acogidas por el público y en la última edición alcanzó la cifra de 600 niños y niñas participantes de edades comprendidas entre 5 y 15 años.

Inscripciones

El 1 de febrero de 2026 se dará el pistoletazo de salida a las inscripciones en la Maratón Infantil. Esta edición aumenta sus cifras, pudiendo participar hasta 650 niños y niñas. Las carreras estarán programadas por categorías y adaptadas a las diferentes edades: prebenjamín (5-7 años), benjamín (8-9 años), alevín (10-11 años), infantil (12-13 años) y cadete (14-15 años).

La vinculación de Centro Comercial Salera con el deporte es indiscutible y son muchas las tiendas dedicadas a este sector en sus instalaciones. Desde sus inicios, es un espacio de referencia por su compromiso con el territorio y con el deporte. Marató bp Castelló y 10K FACSA Castelló están organizadas por el Club d’Atletisme Running Castelló y en coordinación con el Patronato Municipal de Deportes. Para más información e inscripción: maratonbpcastellon.com