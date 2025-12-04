Mediterranean Epic lanza un nuevo festival gravel de tres días con sede en Sant Jordi: aquí, toda la información

La Mediterranean Epic presenta oficialmente la Scott Mediterranean Epic Gravel, el nuevo gran evento ciclista gravel que se estrenará del 2 al 4 de octubre del 2026 en Sant Jordi (Castellón).

Un proyecto desarrollado bajo el sello Mediterranean Epic y concebido desde cero para convertirse en una referencia, combinando competición, convivencia, cultura ciclista y un formato de festival que reunirá a deportistas, familias y marcas en un mismo espacio.

El acuerdo fue llevado a cabo por Héctor de la Cagiga (i), director Publicom Sport Events, y Joel Casado, responsable de Marketing de Scott España. / Mediterranean Epic

El nacimiento

Héctor de la Cagiga, Director de Publicom Sport Events, explica que llevan "dos años preparando este nuevo proyecto". "Queríamos estar seguros de tener perfectamente controladas todas las piezas del puzzle para ofrecer a los aficionados una experiencia única, a la altura de las expectativas de los eventos Mediterranean Epic, con el objetivo claro de entrar de forma potente en el mundo gravel". Añade también que "ahora estamos seguros de que todas esas piezas encajan a la perfección y que nuestra propuesta de esta nueva experiencia gravel no va a dejar a nadie indiferente". "Hemos confeccionado el evento con mucho cariño y haciendo uso de todo lo que ha funcionado bien en el resto de nuestras carreras, y sobre esa base, introducido muchas mejoras", dice. "Después de 12 años organizando eventos deportivos, creemos que este va a ser nuestro evento más completo", subraya.

"Nuestra propuesta de esta nueva experiencia gravel no va a dejar a nadie indiferente" HÉCTOR DE LA CAGIGA — Director de Publicom Sport Events

Los detalles

La Scott Mediterranean Epic Gravel contará con tres jornadas, estructuradas como un auténtico festival.

La actividad comenzará el viernes 2 de octubre del 2026 con la apertura de la Zona Expo, la recogida de dorsales, las primeras activaciones de marcas, un circuito de activación para ciclistas, food trucks, música en directo y una amplia kids zone abierta durante toda la jornada.

El sábado será el día central del evento, cuando se celebrará la prueba con distancias de 146 km, 115 km y 68 km, diseñadas específicamente para bicicleta gravel y que ya han sido probados por bikers de la talla de Ismael Ventura: “El recorrido ha sido una grata sorpresa. Si vienes de competir en la Mediterranean Epic de MTB, quizás tengas en mente que esta es una zona pedregosa, pero en la Scott Mediterranean Epic Gravel han conseguido un mix de pistas ideales para el gravel y pequeñas carreteras, combinados con los habituales paisajes de mar y montaña típicos de esta zona, que no dejan indiferente. No hay ninguna dificultad técnica, pero hay que estar preparado para el constante subir y bajar que caracteriza este territorio”.

Una novedad importante es que podrás escoger qué distancia completar durante el propio recorrido . La jornada incluirá también programación cultural, conciertos, un completo programa Demo Bike y la cena de gala reservada a marcas, expositores, medios, embajadores e invitados de la organización.

. La jornada incluirá también programación cultural, conciertos, un completo programa Demo Bike y la cena de gala reservada a marcas, expositores, medios, embajadores e invitados de la organización. El domingo cerrará el festival con varias social rides abiertas a todos los participantes, más sesiones de Demo Bike, actividades familiares, una visita guiada al castillo de Peñíscola y un concierto final acompañado de una paella monumental.

El gran epicentro del festival será la Zona Expo, ubicada en la urbanización del Club de Golf Panorámica, un espacio ajardinado de más de 110.000 m². / MEDITERRANEAN EPIC

La sede del evento será Sant Jordi

Este municipio del Baix Maestrat que destaca por su entorno natural, sus caminos agrícolas, sus olivares y su combinación entre mar e interior, un territorio ideal para la práctica del gravel por su variedad de pistas extensas, terreno cambiante y paisajes abiertos.

Durante tres días, Sant Jordi se convertirá en la capital del gravel mediterráneo, acogiendo a ciclistas de todos los perfiles y a sus familias, que encontrarán actividades paralelas y un ambiente plenamente vinculado al deporte y al aire libre.

El gran epicentro del festival será la Zona Expo, ubicada en la urbanización del Club de Golf Panorámica. Este espacio ajardinado de más de 110.000 metros cuadrados ofrecerá un entorno cómodo y perfectamente acondicionado para expositores, marcas, participantes y acompañantes. Será el punto de encuentro donde descubrir novedades del sector, probar bicicletas y productos, participar en activaciones de marca y vivir la esencia del gravel rodeados de naturaleza. El evento incluirá además un completo programa de Demo Bike con sistema de reservas online, zona específica de test y varios circuitos según el tipo de bicicleta.

La definición

La Scott Mediterranean Epic Gravel, un proyecto impulsado por la Diputación de Castellón en colaboración con la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Sant Jordi, nace con una vocación clara: ofrecer una experiencia plenamente adaptada a la cultura gravel y construida desde el inicio con identidad propia.

No se trata de adaptar recorridos ya existentes, sino de una propuesta pensada específicamente para este tipo de bicicleta, con un diseño que combina fluidez, ritmo, pistas rápidas, terreno variado y la esencia mediterránea como hilo conductor. La prueba aspira a posicionarse como un nuevo punto de referencia para la comunidad gravel, pero también como un espacio para compartir, descubrir productos, convivir con otros ciclistas y disfrutar de un fin de semana que va mucho más allá de la competición.

Habrá más

En breve se irán desvelando más detalles de un evento llamado a cambiar el panorama de las citas gravel en España.

