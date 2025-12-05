La agenda polideportiva en Castellón: ¡Natación, baloncesto, balonmano, fútbol sala, voleibol, running y golf!

El fin de semana, además del fútbol, trae numerosos deportes con presencia provincial. Aquí un resumen de los eventos más destacados.

EL AMICS, A POR EL LIDERATO

En Segunda FEB, el Amics Castelló recibe este domingo a las 12:00h al Lobe Huesca La Magia en el Ciutat de Castelló tras el parón por las ventanas FIBA. Una semana sin competición que ha servido para recuperar fuerzas y preparar a fondo un duelo que llega en un momento inmejorable para los de José Luis Pichel, que encadenan cuatro victorias consecutivas y son terceros empatados a triunfos con el primer y segundo clasificado con un balance de 6-2. Enfrente, un rival de la zona alta con un balance de 5 victorias y 3 derrotas, y con argumentos suficientes para exigir el máximo desde el salto inicial.

EL BENICARLÓ QUIERE MÁS

En la misma categoría, el Maderas Sorlí Benicarló se enfrenta este sábado (19.30) al Ciudad Molina Basket, en el pabellón Serrerias de Molina de Segura (Murcia).

Los del Baix Maestrat suman dos victorias seguidas y pretenden seguir en la misma línea. Actualmente es séptimo en un grupo de cuatro equipos que comparten victorias y derrotas (5-3), estando a solo un triunfo de igualar con los tres que encabezan la tabla clasificatoria. Los de Sergio Lamúa tratarán de vencer al Molina para seguir subiendo puestos y situarse entre los mejores. Por su parte, su rival ocupa la 12ª posición (2-6) y el gran objetivo es lograr la salvación, por lo que será un partido muy duro para ambos.

EL NBF CASTELLÓ, A POR LA TERCERA CONSECUTIVA

De Segunda FEB a Liga Challengue. El Nou Básquet Femení Castelló, tras un primer tramo de temporada más que complicado, ha resucitado y está más vivo que nunca. El equipo de la capital de la Plana se mide este sábado a las 18.15 al Sanfeliuenc con el único objetivo de sumar la tercera victoria consecutiva después de un 0-7 inicial que dejaba un panorama oscuro. Sin embargo, las azules reaccionaron a tiempo con dos triunfos importantísimos contra la Cordá de Paterna (53-72) y la Domusa Teknik (70-53) en dos resultados prácticamente idénticos. Por si fuera poco, se miden al colista, con solo una victoria menos (1-9), por lo que el duelo se antoja vital para los dos equipos.

FÚTBOL SALA

EL PEÑÍSCOLA VISITA LA PISTA DEL RIBERA NAVARRA

En Primera División, el Servigroup Peñíscola se mide mañana al Ribera Navarra (13.30 horas) en un duelo en la parte baja. Los de Santi Valladares, que el año pasado firmaron una temporada espectacular, están sufriendo mucho esta temporada, pero mantiene un buen colchón de siete puntos sobre el descenso, que precisamente es el Ribera Navarra. En caso de ganar, los azulones darían un paso de gigante y todavía pueden aspirar a los puestos de promoción, ahora a ocho puntos.

EL BISONTES PLAYAS QUIERE SEGUIR SUMANDO DE TRES

En Segunda División B, un histórico como el Bisontes Playas de Castellón se mide hoy al Covisa Manresa (18.30) en el Pabellón Municipal El Pujolet. Los azulones rompieron una mala racha de cuatro derrotas consecutivas contra el Santa Coloma (5-3)y quieren alejarse de la zona baja, ya que en estos momentos ocupa la doceava posición con 13 puntos. No está siendo la mejor temporada para un Bisontes que tiene lejos el reto de poder regresar a Segunda División y se ha asentado en la zona media de la tercera categoría del fútbol sala.

EL FEME CASTELLÓN, A GANAR AL RIPOLLET

En Segunda División femenina, el Feme Castellón buscará un triunfo importante esta tarde ante el Somriu Fútbol Sala Ripollet (16.00) con el objetivo de alcanzar los once puntos para evitar caer a los puestos rojos de la clasificación. Salvo el colista con un punto, hay cinco equipos en un margen de dos puntos que están peleando de lo lindo para salir de la zona de la quema. En frente, un rival que tiene cierto margen y es noveno con quince puntos en su casillero.

Natación

LA 22º EDICIÓN DEL TROFEO INTERNACIONAL CASTALIA CASTELLÓN

La ciudad de Castellón disfruta desde el viernes y hasta el domingo de la 22ª edición del Trofeo Internacional Castalia Castellón (TICC), una de las grandes citas de la natación española, que este año está llenando Piscina Olímpica de un ambiente vibrante y de alto nivel competitivo y con entrada gratuita. La edición 2025 reune a 649 deportistas pertenecientes a 67 clubes y sumará un total de 1.820 participaciones en piscina corta, un formato que multiplica la intensidad y el espectáculo. La competición se desarrollará en tres categorías —infantil, junior y absoluto— lo que permitirá disfrutar de jóvenes talentos, promesas consolidadas y figuras en plena proyección internacional.

Uno de los sellos distintivos del Trofeo Internacional Castalia Castellón es su firme compromiso con la inclusión. Este año, la participación de 20 nadadores adaptados, plenamente integrados en las pruebas regulares, refuerza su condición de referente nacional en natación inclusiva y contribuye a su reconocimiento como el segundo mejor trofeo de España.

GOLF

JOSELE MERODEA EL TOP 10

Josele Ballester sigue ofreciendo un buen nivel de golf en los últimos compases de la temporada. El golfista castellonense pasó el corte con holgura y encara el fin de semana en una posición notable en el Open de Australia, del DP World Tour, a cuatro golpes del liderato que comparten el danés Rasmus Neergaard-Petersen y el portugués Daniel Rodrigues.

El mejor español es el grancanario Rafa Cabrera Bello, que se instaló en el séptimo puesto, en tanto que Ballester, reciente ganador en Arabia Saudí, es 14º.

LOS CASTELONENSES EN LA SUPERLIGA 2

En la Superliga 2 masculina, esta tarde juegan los tres equipos castellonenses. Abre la veda el CV Mediterráneo a domicilio ante el Rodi Balafiá Vólei Lleida (16.00), un rival directo que tiene un punto más y está un puesto por encima. Media hora más tarde arranca el Club Natació Sabadell - UBE L’Illa Grau, en un duelo que mide al tercero contra el cuarto y se presenta como uno de los partidazos de la jornada. Cierra este triplete el CV GEMAVI Vinaròs recibiendo al Club Volei Roquetes a las 19.00 con el reto de ganar para abandonar un último puesto que comparte con el Víkings Vòlei Prat.

En Superliga 2 femenina, el Grau Élite Cementos se mide mañana a las 16.00 al Barnadental CV Premiá de Dalt. El equipo del Grau es colista com cuatro puntos pero está a dos del Vallbona Protegim y a cuatro del CVS ZEnergía Sóller y del CV Zaragoza.

LAS GUERRERAS SE LA JUEGAN ANTE ALEMANIA

España, con la castellonense Lucía Prades como portera titular y firmando grandes actuaciones, se juega hoy este sábado (18.00 horas/Teledeporte) ante Alemania su pase a los cuartos de final del Mundial femenino e balonmano, un partido que puede no tener relevancia o ser una auténtica final si horas antes Montenegro no ha batido a Serbia. No depende de sí misma y, además, tendría que vencer a una de las anfitrionas y, hasta ahora, incontestable en el torneo, pero las Guerreras no han dado su última palabra y lo intentarán hasta el final.

RUNNING

SANT MATEU ACOGE LA VII EDICIÓN DE LA 10K Y 5K

Mañana a las 10 horas la Plaza Mayor será el punto de salida de la VII edición del 10K y 5K Sant Mateu, una cita imprescindible para los amantes del running, el deporte y la cultura. La prueba, consolidada en el calendario deportivo del Baix Maestrat, invita a descubrir el patrimonio histórico y cultural de Sant Mateu mientras los runners disfrutarán de un gran recorrido.