Sorteo del Mundial: Los bombos sonríen a una España que arrancará ante Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay

España ya conoce el camino que le puede llevar a la segunda estrella de campeón del mundo. En la primera fase, la de grupos, los de Luis de la Fuente se medirán a Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde. Tres selecciones accesibles para los de Luis de la Fuente, que son favoritos a ganar el título y que deberían pasar como líderes de grupo, con lo que evitarían a la Argentina de Messi, si estos también lideran su grupo, hasta la final.

España ha caído en el grupo H, como en el Mundial de Sudáfrica, y jugará la primera jornada en Atlanta o en Miami el 15 de junio ante Cabo Verde. Su segundo partido también lo disputará en Miami o Atlanta el 21 de junio frente a Arabia Saudí, para cerrar el grupo ante Uruguay el 26 de junio en la ciudad mexicana de Guadalajara, o en Houston. El primero del grupo de España se cruzaría con el segundo del grupo de Argentina, el J, en dieciseisavos. Un grupo que además de los de Scaloni está compuesta por Argelia, Austria y Jordania. La idea de la Federación era apostar por una sede en Chicago, una ciudad que tras el sorteo podría cuadrarle como centro de operaciones.

Los de Luis de la Fuente llegan instalados en la primera plaza del ránking de la FIFA con 1877,18 puntos, con Argentina en segunda posición (1873,33) y la Francia de Mbappé en tercer lugar (1870). Inglaterra y Brasil completan los cinco primeros puestos, completando el Top 10, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania y Croacia. Entre las previsiones, Opta da a España como clara favorita con un 17% de posibilidades de conquistar la segunda estrella de campeones del mundo por delante de Francia (14,1%), donde Didier Deschamps dejará el cargo de seleccionador tras 14 años al mando. Por detrás aparecen Inglaterra (11,8%), Argentina (8,7%), Alemania (7,1%), Portugal (6,6%) y la Brasil de Ancelotti (5,8%).

Difícil para Brasil, Francia e Inglaterra

El sorteo arroja un grupo complicado para el Brasil de Ancelotti, que se medirá a Marruecos, Escocia y Haití. A Alemania en el grupo E le han tocado dos rivales correosos como Ecuador y Costa de Marfil, además de Curaçao. No estarán contentos con los bombos los ingleses, que se medirán a Croacia, Ghana y Panamá. Tampoco la Francia de Mbappé, a la que esperan Senegal, la Noruega de Haaland y el ganador de la repesca entre Irak, Bolivia y Surinam. Sí están más satisfechos en el Portugal de Cristiano Ronaldo, al que los bombos han emparejado a Uzbekistán, Colombia y al ganador de la repesca entre el Congo, Nueva Caledonia y Jamaica.

Los anfitriones no tendrán tampoco grupos complicados porque México espera a Sudáfrica, Corea y el ganador de la repesca entre Dinamarca, Macedonia del Norte, Chequia e Irlanda. Canadá se medirá a Qatar, Suiza y al ganador de la repesca entre Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia. Y, por último, Estados Unidos se enfrentará a Paraguay, Australia y el ganador de la repesca que engloba a Turquía, Rumanía, Eslovaquia Kosovo. Tres grupos, por tanto, muy abiertos.

GRUPO A: México, Sudáfrica, Corea y Repesca D (Dinamarca, Macedonia del Norte, Chequia o Irlanda)

GRUPO B: Canadá, Repesca A (Italia, Irlanda del Norte, Gales, Bosnia), Qatar y Suiza

GRUPO C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia

GRUPO D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Repesca D (Turquía, Rumanía, Eslovaquia y Kosovo)

GRUPO E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curaçao

GRUPO F: Países Bajos, Japón, Túnez Repesca B (Ucrania, Suecia, Polonia y Albania)

GRUPO G: Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda

GRUPO H: ESPAÑA, Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay

GRUPO I: Francia, Senegal, Noruega y Repesca (Irak, Bolivia y Surinam)

GRUPO J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania

GRUPO K: Portugal, Uzbekistán, Colombia, Repesca (Congo, Nueva Caledonia o Jamaica)

GRUPO L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá

Ceremonia política

La ceremonia del sorteo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que se tendrá lugar el próximo verano en los tres países, se celebró en el Kennedy Center de Washington, con la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump; la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Junto a ellos compareció el máximo dirigente de la FIFA, Gianni Infantino, en un evento en el que los presentadores fueron la modelo alemana Heidi Klum y el actor Kevin Hart.

El sorteo del Mundial de fútbol 2026. / SHAWN THEW / EFE

Antes de producirse el sorteo, Infantino entregó el premio de la paz a la FIFA "al honorable" Donald Trump, aprovechando la atención de todo el planeta, que estaba pendiente de lo que ocurría en Washington. Un premio que se le entregó después de emitir un vídeo en el que Trump aparecía con líderes como Benjamín Netanyahu. Un premio que será anual y cuyo palmarés inaugurará Trump. Concluida la entrega, con más carga política que deportiva, apareció Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, vigente campeona, con el trofeo del Mundial. El sorteo fue acumulando un retraso llamativo con actuaciones musicales y sketches en los que todo gravitaba alrededor de un Infantino encantado de conocerse. Y más de cuarenta minutos después de que Trump, Sheinbaum y Carney, presidentes anfitriones, sacasen las bolas de sus selecciones, arrancó el sorteo como tal.