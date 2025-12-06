Alonso y la batalla por el Mundial: "Lo veré por la tele, como todo el mundo"

Fernando Alonso ha vuelto a exprimirse con un Aston Martin que no está para muchas ‘alegrias’ y este domingo arrancará sexto en parrilla en el último gran premio de la temporada, en Abu Dhabi. Y a pesar de que bastante tarea le espera por delante para intentar amarrar puntos en el Mundial de constructores, el asturiano ha asegurado que también estará pendiente del pulso a tres bandas por el título que enfrenta a Verstappen, Norris y Piastri. “Lo veré por la tele, como todo el mundo”, ha dicho el asturiano tras la ‘qualy’ en Yas Marina.

“La verdad es que inesperado totalmente ser sexto. No esperaba que íbamos a ser tan competitivos en Abu Dhabi, teníamos muchas dudas porque es un circuito con mucha curva lenta, que se nos ha resistido todo el año. Ayer en los libres 2 no sentí bien el coche, hicimos muchos cambios y ahora se ha sentido mejor”, ha resumido Alonso, que no baja la guardia.

“El coche ha mejorado esta noche, hemos cambiado muchas cosas en la configuración. Nunca sabes, en una décima estamos cuatro coches, tengo la suerte de estar el primero de ellos. Hemos tenido un sábado afortunado. Los sábados tenemos un punto fuerte en la crono, los domingos sufrimos un poco más, pero vale más clasificar delante y a ver qué pasa. Un sábado feliz, a ver el domingo”, ha insistido.

Preguntado por el rebufo que le ha dado a Verstappen, Fernando asegura que no tiene favoritos, pero sí pilotos con los que sintoniza más. Y es el caso del neerlandés. "En todos los libres tuve un momento en el que me he encontrado con ellos. Creo que he dado un rebufo a Max en los libres, creo que le he dado dos o tres a Piastri, depende de cuándo coincidía con alguien, tu vas intentando ganar créditos, por si luego los necesitas, al no estar en la misma pelea que ellos. Son monedas, que vas echando para luego en la crono, por si acaso suena la flauta y te los encuentras en una recta, que te lo den ellos. Pero bueno, creo que di a Piastri un rebufo en Q1, a George uno en Q2, a Max uno en Q2 y ese fue el único que se vio en la tele. Por eso igual se vio un poco más”.

También ha comentado Fernando las palabras de Gabriel Bortoleto, al que apadrina desde su agencia de management A14 y que ha dicho que mañana esperaba acabar delante de Fernando: “Bueno, si acabamos quinto y sexto, o algo así, le perdonaré que esté delante”, ha bromeado. “Lo importante es que estemos en los puntos, estar delante de Nico Hulkenberg significa que está haciendo un año increíble y que todos los focos están en los tres primeros porque así debe ser”, ha añadido.

De cara a la carrera, Alonso ha dicho que dividirá su atención: “Mitad en el coche y la mitad en la tele”, ha apuntado en referencia a la batalla por el título, que seguirá a través de las pantalla gigantes del circuito de Yas Marina. Como muchos, piensa que no hay nada decidido: “No ha cambiado nada. Yo creo que el jueves no teníamos favorito claro y después de la crono, estando primero, segundo y tercero, sigue todo tal como estaba. Va a ser interesante".

“Hay que explicarle a la gente que nosotros no tenemos un coche para hacer podio. Tenemos un coche para ser el noveno o décimo en curva lenta en 24 carreras. Como lo demuestran carreras como México y otros circuitos donde solo hay curva lenta. Mañana, si acabamos el 12 o el 13, también sería totalmente normal y sé que es difícil también de ver", ha concluído.