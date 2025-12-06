Cara y cruz para el NBF Castelló y el Maderas Sorlí Benicarló

Espectacular lo del Nou Bàsquet Femení Castelló. Sin victorias en las siete primeras jornadas, el equipo castellonense no ha dejado de creer y fruto del trabajo han llegado las victorias. Ayer la tercera seguida en la pista del Santfeliuenc (60-75) con una tremenda autoridad. Un golpe en la mesa porque era el colista y un rival directo. Las jugadoras de Jaume Tormo fueron superiores desde el primer cuarto y escalan a la 12ª posición, dejando a cuatro equipos atrás. Gianna Dominique fue la gran protagonista del Nou Bàsquet anotando 28 puntos y cogiendo 10 rebotes.

Derrota del Benicarló que paga su mala primera parte

El Maderas Sorlí Benicarló ha comparecido demasiado tarde en el pabellón de Serrerias y eso le hizo perder contra el Ciudad Molina Basket (92-79). La primera parte no fue buena para el equipo del Baix Maestrat, negado en ataque, lo que permitió al murciano distanciarse ampliamente. Con un resultado de 47-23 al término de los dos primeros cuartos, el Benicarló lo tenía más que complicado para lograr la victoria.

La imagen del Benicarló mejoró en los últimos diez minutos y llegó a incomodar acercándose en el marcador. Cuatro jugadas seguidas de tres puntos (1-12 de parcial) le colocaban a 11 puntos a seis minutos del final (75-64). Sin embargo, la diferencia era tan grande que en ningún momento tuvieron opciones reales.