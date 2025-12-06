Las finales elevan el nivel en la piscina olímpica con protagonismo para el CD Nados Castelló y el Costa Azahar
Grandísimo ambiente en la segunda jornada del Trofeo Internacional Castalia-Castellón, que termina este domingo el plato fuerte de los 100m lisos masculino
La piscina olímpica se ha vestido de gala para acoger la primera ronda de finales de la 22ª edición del Trofeo Internacional Castalia-Castellón, que concluye este domingo con el plato fuerte: las finales de los 100 metros libres masculino, entre otras pruebas decisivas.
Con un ambiente magnífico en las gradas, la jornada dejó carreras de gran nivel como la final de 100 metros libres masculino. El triunfo fue para Pascual Buldon (Real Canoe), con un tiempo de 21.75. Le siguieron Merino Caballé (CN Sabadell, 22.35) y Valentyn Nesterkin (22.57). Aunque no subió al podio, destacó la cuarta posición de Álex Acamer (22.59), del CD Nados Castelló.
También brilló la final femenina de 100 metros libres. La victoria fue para Àngels Cardona, con 57.15, seguida muy de cerca por Zubeldia Oteiza (57.25). El tercer puesto fue para Lucía Van Der Meijde-Mozo, del CST-CST Costa Azahar de Castellón (57.66).
Estos son solo algunos de los numerosos resultados que dejó la intensa jornada de ayer en la piscina olímpica. Este domingo, punto final al espectacular campeonato.
En el siguiente enlace pueden conocer todos los resultados: https://natacion.app/eventos/48609/
