Josele Ballester, quinto y con opciones de ganar sus segundo título profesional en el Open de Australia
El golfista castellonense llega a la última jornada de este domingo a solo tres golpes del líder Rasmus Neergaard-Petersen
Con hambre de más y opciones reales de conquistar el Open de Australia esta mañana. El castellonense Josele Ballester disputa este domingo la última jornada del torneo con el desafío de recortar los tres golpes que le separan con el líder, el danés Rasmus Neergaard-Petersen, que busca su primer título del DP World Tour y firmó un recorrido de 66 tras finiquitar los tres últimos hoyos con birdies.
Ballester está en un excelente momento de confianza y buscará su segundo título profesional sólo dos semanas después de su victoria en la International Series de Arabia Saudí del Asian Tour. Este sábado ha completado la tercera ronda con 65 golpes, su mejor tarjeta en el torneo con seis birdies para terminar en una esperanzadora quinta posición.
En ese grupo de perseguidores también se encuentran el local Cam Smith, el surcoreano Si Woo Kim y el mexicano Carlos Ortiz, a dos golpes del líder.
Sin presión, a por todas
En esta situación, Josele Ballester buscará firmar una gran actuación para remontar y coronarse en Australia. No será fácil pero el castellonense ha demostrado un excelente nivel y está metido de lleno en la pelea.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una marca comercial 'top' baja la persiana en el centro de Castelló y otra está en la cuerda floja
- Un pueblo bonito de Castellón transforma la emblemática puerta de entrada a su casco histórico
- Fin de una era en Peñíscola: un emblemático restaurante baja la persiana tras 35 años de historia familiar
- Así será el encendido de las luces de Navidad en Castelló. Día, hora y lugar
- El líder de los neonazis de Castellón cogió la baja pocos días antes de ser detenido
- Ya es Navidad en Castelló. Así ha sido el encendido de las luces
- Una nueva firma cerámica entra en concurso de acreedores
- ¿Qué supermercados y centros comerciales de Castellón abren durante el puente de diciembre?