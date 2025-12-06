Josele Ballester, quinto y con opciones de ganar sus segundo título profesional en el Open de Australia

Con hambre de más y opciones reales de conquistar el Open de Australia esta mañana. El castellonense Josele Ballester disputa este domingo la última jornada del torneo con el desafío de recortar los tres golpes que le separan con el líder, el danés Rasmus Neergaard-Petersen, que busca su primer título del DP World Tour y firmó un recorrido de 66 tras finiquitar los tres últimos hoyos con birdies.

Josele Ballester esta mañana. / EFE

Ballester está en un excelente momento de confianza y buscará su segundo título profesional sólo dos semanas después de su victoria en la International Series de Arabia Saudí del Asian Tour. Este sábado ha completado la tercera ronda con 65 golpes, su mejor tarjeta en el torneo con seis birdies para terminar en una esperanzadora quinta posición.

En ese grupo de perseguidores también se encuentran el local Cam Smith, el surcoreano Si Woo Kim y el mexicano Carlos Ortiz, a dos golpes del líder.

Sin presión, a por todas

En esta situación, Josele Ballester buscará firmar una gran actuación para remontar y coronarse en Australia. No será fácil pero el castellonense ha demostrado un excelente nivel y está metido de lleno en la pelea.