Cierre por todo lo alto del Trofeo Internacional Castalia-Castellón de natación

Un broche por todo lo alto. Hoy ha concluído la espectacular 22ª ediciñón del del Trofeo Internacional Castalia-Castellón de natación que ha reunido durante estos tres días a 600 nadadores de diferentes clubs de España y han competido a un grandísimo nivel en la piscina olímpica.

Hoy, además de la prueba reina de los 100 metros lisos masculina, también se completó el torneo con el resto de finales, con un gran ambiente en las gradas también en la entrega de premios.

Galería: La piscina olímpica echa el cierre en Castellón / Toni Losas

Protagonismo provincial

Durante toda la competición ha habido un importante protagonismo provincial y esta mañana no fue para menos. En los 100 metros lisos, el nadador del CD Nados Castellón Alejandro Buscaglia se colgó un meritorio bronce con una marca de 48.93. Adrián Villabla (48.55) fue el segundo y Valentyn Neterkin el ganador (47.99).

Por otro lado, hay que destacar el cuarto puesto de Lucía Van der Meijde en los 50 metros lisos femenino del Costa Azahar de Castellón, entre otros muchos resultados. Y así acabó un gran torneo.