Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol

El Girona se deshace en Elche y completa una semana para olvidar

El cuadro catalán perdió en su visita al Martínez Valero y no logró dar continuidad a las buenas sensaciones de las últimas jornadas ligueras

Dos jugadores del Elche durante el partido contra el Girona.

Dos jugadores del Elche durante el partido contra el Girona.

Marc Gázquez

Ni Copa del Rey, ni Liga. Después de la derrota entre semana en el torneo copero, el Girona volvió a caer en la competición liguera y continuará una semana más en posiciones de descenso. Los de Míchel se vieron superados completamente por el Elche, que encontró un aliado en un errático Gazzaniga bajo palos.

Aterrizaba el equipo gironí al Martínez Valero después del varapalo vivido en la Copa del Rey. Los de Míchel, que se despidieron del torneo del 'KO' tras perder contra un equipo de Primera de Federación, centraban todos sus esfuerzos en revertir su situación clasificatoria en LaLiga. Para ello, tocaba empezar a sumar de tres en tres y continuar con la buena dinámica de los últimos partidos ante el Betis y el Real Madrid.

No se anticipaba un duelo sencillo frente a un Elche que, pese a encadenar varios resultados negativos, se ha consolidado como una de las revelaciones del campeonato gracias a su juego y su buen hacer sobre el campo. Y lo demostró con un intenso inicio de partido. Los de Sarabia apretaron las tuercas rápidamente al Girona, y Febas y Núñez a punto estuvieron de estrenar el marcador en los primeros compases del encuentro.

Supo sufrir el equipo catalán y, con el paso de los minutos, se iba asentando sobre el terreno de juego. Tsygankov obligó a una enorme intervención de Iñaki Peña en una de las pocas llegadas visitantes, mientras Gazzaniga seguía siendo un muro bajo palos. Sin embargo, en los minutos finales de la primera mitad, Germán Valera encontró un resquicio tras una excelente pared y adelantó a los suyos con un preciso disparo por el primer palo (1-0).

3-0. El Elche se reencuentra con la victoria ante un frágil Girona

3-0. El Elche se reencuentra con la victoria ante un frágil Girona / Agencias

Rafa Mir castiga a Gazzaniga

De regreso, no pudieron empezar peor las cosas para el Girona. Tras una pérdida en el centro del campo, el Elche inició una rápida transición que finalizó con un centro de Rafa Mir que se introdujo Gazzaniga en su propia portería (2-0). Pudo hacer mucho más el guardameta argentino que pocos minutos después volvió a ser protagonista con una enorme pifia que aprovechó otra vez Rafa Mir para sentenciar a placer el encuentro (3-0).Este doble golpe dejó muy tocado al Girona, que apenas tuvo capacidad de reacción. Míchel probó de agitar el duelo con un triple cambio, pero no hubo manera de meterle mano al Elche. Derrota dolorosa para seguir en descenso y completar una semana para olvidar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ya es Navidad en Castelló. Así ha sido el encendido de las luces
  2. Un pueblo bonito de Castellón transforma la emblemática puerta de entrada a su casco histórico
  3. Porcelanosa se erige como referente en construcción industrializada: despierta el interés del Gobierno Vasco
  4. Indignación en Torre Bellver por la presencia constante de jabalís en Orpesa: 'Aquí viven personas, no es un zoo
  5. La Taska de Montse: un año en el corazón de Castelló
  6. Una marca comercial 'top' baja la persiana en el centro de Castelló y otra está en la cuerda floja
  7. ¿Qué supermercados y centros comerciales de Castellón abren durante el puente de diciembre?
  8. Fin de una era en Peñíscola: un emblemático restaurante baja la persiana tras 35 años de historia familiar

Onda refuerza su red de protección social con más de 180 ayudas directas durante 2025

Onda refuerza su red de protección social con más de 180 ayudas directas durante 2025

El Amics se coloca líder tras dar un golpe de autoridad en el Ciutat contra el Huesca La Magia (96-74)

El Amics se coloca líder tras dar un golpe de autoridad en el Ciutat contra el Huesca La Magia (96-74)

La cronica: El Servigroup Peñíscola remonta en Tudela para llevarse un punto (3-3)

La cronica: El Servigroup Peñíscola remonta en Tudela para llevarse un punto (3-3)

Un conato de incendio obliga a cerrar el PAC de Trullols en Castelló y envía las urgencias a Fernando el Católico

Un conato de incendio obliga a cerrar el PAC de Trullols en Castelló y envía las urgencias a Fernando el Católico

Resumen Lliga Comunitat | El Burriana iguala un 2-0 en contra en el feudo del Promesas Sueca (2-2)

Resumen Lliga Comunitat | El Burriana iguala un 2-0 en contra en el feudo del Promesas Sueca (2-2)

Resumen de Juveniles | Un Castellón sin suerte ni puntería sale derrotado del campo del Hércules (1-0)

Resumen de Juveniles | Un Castellón sin suerte ni puntería sale derrotado del campo del Hércules (1-0)

Justicia concede ayudas a 56 entidades locales para impulsar la mediación a través del servicio MEDIAPROP en 2025

Justicia concede ayudas a 56 entidades locales para impulsar la mediación a través del servicio MEDIAPROP en 2025

Ivace+i recibe 20 solicitudes de ayudas para impulsar los clústeres empresariales de la Comunitat Valenciana

Ivace+i recibe 20 solicitudes de ayudas para impulsar los clústeres empresariales de la Comunitat Valenciana
Tracking Pixel Contents