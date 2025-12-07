Josele Ballester acaba en la sexta posición en el Open de Australia

No pudo ser pero lo peleó hasta el final. El castellonense Josele Ballester, ganador en noviembre de su primer título profesional del circuito en Arabia Saudí, no pudo alcanzar el objetivo de obrar la remontada en un Open de Australia.

Dos bogeys, el segundo en el 18 cuando trataba de adelantar a Scott, por tan solo un birdie dinamitaron sus opciones al acabar el día con un 72 que le dejaron en la sexta plaza igualado con el neozelandés Daniel Hillier con 274 golpes y un -10, a cinco del danés Neergaard-Petersen, que mantuvo el liderato en un final no apto para cardiacos y logró el título.

La lástima para Josele Ballester, que volverá ahora a España, es que se quedó a las puertas del billete para el próximo Abierto Británico, pero ello no quita que esté en un excelente momento de forma y mostrando un grandísimo nivel de golf en los torneos.

Un final muy igualado

Neergaard-Petersen, que ganó el primer título de su carrera, se mostró muy feliz y describió como fue el momento clave del torneo: «Realmente me he quedado sin palabras. Ha sido una batalla todo el día. Desde fuera, a veces puedes parecer tranquilo, dentro hubo una tormenta todo el día. Pero logré seguir luchando y luego subir y bajar desde allí para hacer ese putt en el último... Para ser honesto, realmente no sé qué decir», comentó el campeón.