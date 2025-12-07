Resumen de Juveniles | Un Castellón sin suerte ni puntería sale derrotado del campo del Hércules (1-0)

El juvenil del Castellón sigue dando disgustos. Tercera derrota consecutiva y solo dos triunfos en los ocho encuentros, con seis derrotas. En esta ocasión la escuadra de la capital de la Plana perdió por la mínima en el campo del Hércules (1-0), gracias a un tempranero gol de Javier Núñez, anotado en el minuto 15. Si no se reacciona la Copa del Rey será una misión imposible. Ahora está a ocho puntos.

En la jornada del sábado hubo un triunfo y un empate. El Villarreal, que se puso 3-0 en el marcador frente al Murcia Promises, acabó empatando (3-3) porque el equipo de Pepe Reina se durmió en los laureles. Julio Arjona y Mauro Roca pusieron en ventaja al equipo amarillo en la primera parte. Nada más comenzar el segundo acto Seydou Llopis amplió la renta. Luego, mejor olvidar. Del minuto 76 al 82 los murcianos marcaron tres goles: Alejandro Chavero, Juan Párraga y Alberto Garrido.

El que ganó fue el Roda que en el descanso ya tenía encarrilado el marcador ante el Jove Español con el 3-0 de Diego Vázquez, Alejandro Vidal y Jorge Carrasco. Tras el descanso anotó Raúl García, y por los murcianos lo hicieron Kevin Dasi y Luca Ruiz.