Resumen Lliga Comunitat | El Burriana iguala un 2-0 en contra en el feudo del Promesas Sueca (2-2)

El Alqueries consiguió una amplia victoria en su campo frente a un gris Almazora (3-0)

El Alqueries consiguó una amplia victoria frente al Almazora.

El Alqueries consiguó una amplia victoria frente al Almazora.

Juanfran Roca

Castellón

El Burriana logró igualar un 2-0 en contra en el campo del Promesas Sueca. Al final, el 2-2 supo casi a gloria para el equipo entrenado por Óscar Calleja. Los valencianos golpearon primero con un gol en el minuto 17 y otro en el 62. A partir de ahí llegó la reacción celeste con el 2-1 de Álvaro Hidalgo (min. 67) y el empate final de Juan López (min. 84).

De lo de antes destacó el contundente triunfo del Alqueries de Óscar Sanahuja frente al Almazora por 3-0, gracias a los goles de Álex Molés en los minutos 6 y 55, así como el de Miguel Crouseilles que legó en el minuto 70 y sirvió para cerrar la goleada de los gualdiazules.

Formación del Onda en el partido que le enfrentó al Silla este pasado viernes.

Formación del Onda en el partido que le enfrentó al Silla este pasado viernes.

La jornada también dejó el trabajado empate de L’Alcora en su visita al feudo del Patacona, en la zona costera de Alboraya. Reparto justo de puntos (0-0). Y también firmó tablas el Onda en su desplazamiento al campo del Silla. Los ondenses de Fernando García golpearon primero por mediación de Andreu Gimeno (min. 47), pero en el tramo final el local Aaron Valero firmó el 1-1 final.

El que regresó de vacío de tierras valencianas fue el Nou Jove, que cayó derrotado en el campo del Paiporta (3-2). Los dos goles de los castellonenses llevaron el sello de Younnes Addar.

Semana de Copa

Este martes habrá cuatro partidos de la cuarta ronda de la V La Nostra Copa con participación, entre otros, de equipos de Lliga Comunitat. A las 20.00 horas arrancará el Odisea-Alqueries; a las 20.15 horas el Villafamés-Almazora; y a las 20.30 horas el San Pedro-Quart de les Valls y el Nules-Burriana.

