Resumen de Tercera | El Soneja cierra la jornada encajando una gran goleada en Bunyol (4-0)

La jornada de los representantes provinciales no pudo acabar peor. Lo hizo el domingo con la visita del Soneja al campo del Levante B, con derrota contundente por 4-0, cortando así una racha de dos victorias consecutivas para los del Alto Palancia. El partido tuvo un claro protagonista: el atacante local Mario Sesé que firmó los tres primeros goles para el filial ‘granota’. El cuarto y último, que llego en el minuto 72 y lo anotó Álvaro Moreno.

El equipo sonejero sigue en zona de descenso, aunque el conjunto entrenador por Carlos Ortí está a escasos tres puntos de abandonar los puestos más peligrosos de la clasificación. Lo que sucedió en la segunda parte ante el Levante B, con tres goles encajados, no se puede repetir.

Remontada del Roda

Un gol de Héctor Royo camino del minuto 92 le dio la victoria al Roda frente al Vall de Uxó, firmando así la remontada (2-1) en el último suspiro del encuentro. Segundo triunfo consecutivo para los muchachos de Miguel Ángel Muñoz que les acerca más que nunca a las plazas de salvación. El partido, que empezó con más control de los valleros, finalizó con victoria vila-realense.

Bryan Albert, defensa del Roca, lanza a portería desde la frontal del área. / Juan Francisco Roca

El Vall de Uxó se adelantó en el minuto 21 tras un penalti cometido por Víctor Albalat a Pacheco que transformó Adrián, tras un primer tiro que rechazó el portero Jorge Rives, y recogió el rechace para poner el 1-0. Sergio Granados tuvo dos ocasiones en la primera parte para igualar. Tras el descanso salió Iván Agudo, que dio dos buenos avisos. En el minuto 92 el lateral Héctor Royo firmó las tablas.

Derrota amarilla

El Villarreal C, que se adelantó en dos ocasiones en el campo del líder Castellonense, acabó perdieron (3-2) en un duelo muy disputado y donde el filial amarillo arrancó muy fuerte con gol de Fofana antes de que se cumpliera el segundo minuto del partido. Los valencianos, reforzados y bien llevados por su afición, empataron en el minuto 21 por mediación del examarillo Binu, peo podo después Dougla le daba ventaja al equipo de David Cifuentes.

Amine y Sergio Granados pelean un balón el sábado en el Roda-Vall de Uxó. / Juan Francisco Roca

En la segunda parte, el tempranero gol de Iker Garijo escopeteó al líder que empezó a apretar sobre la portería de Yago Moreira. El 3-2 dejó tocado al filial. Iker Garijo repitió y los tres puntos se quedaron en el campo de un líder sólido. Tercera derrota consecutiva para el Villarreal C.

Próxima jornada

El próximo fin de semana el Soneja adelantará su partido en El Arco al sábado (día 13) contra el Atlético Torrellano. El resto del partido se trasladan al domingo (día 14) en horario vespertino. El Villarreal C recibirá al Hércules B en el Mini Estadi (16.00 horas) en un atractivo duelo de filiales. A las 16.30 horas el Vall de Uxó intentará derrotar al Jove Español en el José Mangriñán, y hacer olvidar la derrota frente a un Roda que a la misma hora que los valleros jugará en La Celadilla contra el Utiel con ganas de sumar la que sería cuarta victoria consecutiva.