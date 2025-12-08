Jordi Peris y Ainara Alcuaz ganan la XX Volta a Peu de la Vall d’Alba

Más de 300 corredores y corredoras se dieron cita en Vall d’Alba para participar en una de las pruebas más consolidadas del calendario deportivo local: la Volta a Peu que, organizada por el Ayuntamiento de Vall d’Alba, con la colaboración del Grup Senderista l’Albea y Ciclesxtrem Vall d’Alba, este año ha celebrado además su XX edición.

La carrera, con un trazado exigente de 13,40 km, incluyó tres ascensos a la ermita de Sant Cristòfol por tres itinerarios distintos. Un recorrido que combina sendas y caminos rurales y que este año ha incorporado además un nuevo sendero que ha aumentó la distancia y el desnivel.

Imagen antes de la salida de la carrera. / AYUNTAMIENTO DE VALL D'ALBA

Este año Jordi Peris (1º), Adrián Escrig (2º) y Cristóbal Adell (3º), así como Ainara Alcuaz (1ª), Isabel Llorach (2ª) y Sonia Escuriola (3ª) se proclamaron vencedores de esta prueba que, además de fomentar la práctica deportiva,permitió a las personas participantes descubrir el rico entorno natural de Vall d’Alba.

"La Volta a Peu demuestra que el deporte popular es mucho más que competición: es convivencia, defensa de nuestro entorno y compromiso con nuestro pueblo", destacó la alcaldesa de Vall d’Alba, Marta Barrachina, que también valoró la singularidad de esta prueba, que "refleja la identidad de nuestro municipio con un recorrido que representa nuestro paisaje, nuestra historia y nuestra manera de vivir, ya que cuando alguien recorre nuestros caminos y senderos y asciende hasta Sant Cristòfol, está conectando con lo que somos y con la esencia que queremos preservar y compartir".

Además, la alcaldesa Marta Barrachina agradeció "la colaboración de todas las personas y entidades que han trabajado para hacer de esta cita un gran éxito, ya que sin el apoyo de los clubs locales, de los comercios, de los voluntarios y de cada persona que ha regalado su tiempo, este evento no sería posible".