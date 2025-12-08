Barraca y tangana
Opinión | Presionín y Señor Pase Bueno
Imaginé a los jugadores interactuando, como en una función preescolar, y gritando noooooooo cuando Presionín saltara antes de tiempo
La otra noche lloré de risa. No necesito mucho porque soy un poco idiota y eso ayuda. Solo necesité que Javier me explicara la existencia de Presionín y Señor Pase Bueno. Seguro que ahora queréis saber la historia de Presionín y Señor Pase Bueno.
Al menos lo que yo entendí, que es lo que cuento. Publicaron por ahí que Xabi Alonso, el entrenador del Real Madrid, había reducido la extensión de los vídeos con los que trata las cuestiones tácticas con sus jugadores. Por lo visto, algunos futbolistas se aburrían con ellos.
Entonces, el tuitero Antonio dijo que quizá fuera el paso previo para que Alonso tuviera que explicar las cosas con dos marionetas, para que así la plantilla le entendiera. Esas marionetas, ya dibujadas a estas horas por el artista Garabatxs, se llamarían Presionín y Señor Pase Bueno.
Acabé con lágrimas porque ya he dicho que soy idiota y porque imaginé a la plantilla del Real Madrid reunida frente a un pequeño escenario, en Valdebebas, y a Xabi Alonso con dos títeres en sus manos, poniendo vocecitas, tratando de explicar muy didácticamente cuándo presionar y cuándo esperar al equipo contrario. Imaginé a los jugadores interactuando, como en una función preescolar, y gritando noooooooooo cuando Presionín saltara antes de tiempo.
Me hizo mucha gracia.
Y nos reímos, pero algo queda. Entiendo que a los futbolistas les pueda dar pereza ver esos vídeos, o que no les apetezca. A mí no me apetece hacer casi nada de lo que hago, porque apenas tengo propósitos. Por lo general, para hacer cosas que no nos apetecen se necesita un propósito, y entiendo que puede ser difícil encontrarlo si ya has sido campeón y eres millonario.
De hecho, a nosotros nos cuesta tener esa voluntad sin ser campeones ni millonarios. Cuando era un chaval a veces me obligaba a ver películas un tanto densas porque tenía un propósito: quería parecer listo. Algo similar me ocurría con los libros, hasta que lo de parecer listo dejó de importarme o lo abandoné por imposible, que ya no lo recuerdo. El caso es que me dejé llevar hacia el estado natural contemporáneo: ser un imbécil con teléfono.
Mantener la concentración
Poco a poco, no solo me costó prestar atención a lo complejo, también alcancé esa tara con lo simple. Hace un tiempo noté que me costaba mantener la concentración y ver partidos de fútbol enteros. Al menos he encontrado un antídoto que aquí comparto: dejo el teléfono en otra habitación y me entero del partido porque no tengo más remedio. Agradecería que los comentaristas utilizaran a Presionín y Señor Pase Bueno.
No soy futbolista, pero en mi trabajo también nos dan charlas de vez en cuando y mi capacidad de concentración se pone a prueba. Quizá eso sea lo más cerca que estaré de ser futbolista del Real Madrid, así que no me quejo. Solo pido que en la próxima charla de SEO, Aitor saque a los primos de Presionín y Señor Pase Bueno. Creo que se llaman Clickbaiting y Señor Titular Bueno.
No se me ocurre otra solución para captar mi atención. De lo contrario optaré por algo que seguro que hacen en el Madrid, todo un clásico: desconectar y pensar que ya nos lo explicará después algún compañero.
