Reunión de urgencia en el Real Madrid: Florentino deja a Xabi Alonso al borde de la destitución

No va más para Xabi Alonso. La visita del Manchester City de Pep Guardiola al Bernabéu este miércoles se ha convertido en un punto de no retorno para él. Apenas tres días después de la debacle ante el Celta, un nuevo varapalo sería una herida mortal para este Real Madrid. Más aún teniendo en cuenta que enfrente estará uno de los grandes anticristos históricos del madridismo.

La victoria del miércoles pasado en San Mamés fue un oasis en medio de un largo desierto competitivo, que en Liga abarca tres empates a domicilio (Rayo, Elche y Girona) y la dolorosa derrota contra el Celta. Una secuencia que ha provocado que la ventaja de cinco puntos contra el Barça tras el clásico del Bernabéu se haya convertido en una desventaja de cuatro. Es decir, nueve puntos perdidos en apenas seis jornadas.

'Match ball' contra el City

Como adelantó 'El Mundo', el domingo por la noche en el Bernabéu hubo una reunión de Florentino Pérez con sus colaboradores más próximos en la que se puso sobre la mesa el cese inminente del entrenador vasco. La inminencia del partido contra el City desaconsejó su ejecución, pero Xabi ya sabe que está ante un 'match ball' y que se ha activado el sondeo de posibles sustitutos.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. / AFP7 vía Europa Press

El dedo de Florentino ya se encuentra sobre el botón rojo y la sensación que impera en el entorno blanco es que si aún no lo ha pulsado es porque no tiene una alternativa que le convenza... de momento. Alonso, a quien conoce perfectamente de su etapa como futbolista, nunca le llenó el ojo como sustituto de Ancelotti, pero la insistencia de varios de sus colaboradores acabó decantando la balanza en favor del vasco.

En el fútbol todo puede cambiar en cuestión de días, pero el de Alonso es hoy, a la vista de los hechos, un proyecto claramente fracasado. El técnico ha acabado por renunciar a casi todos sus principios para tratar de sostener el barco a flote. Ni rastro ya de sus grandes apuestas (Mastantuono, Güler y Gonzalo), de su determinación de colocar el rendimiento por delante de la jerarquía y del prometido 'rock and roll' que nunca llegó a desplegarse, al menos no con una mínima continuidad.

Carreras habla con el cuarto árbitro junto a Xabi tras expulsado en el partido entre el Real Madrid y el Celta / Manu Fernandez / AP

Las excusas de Xabi Alonso

Tampoco le ayudan a Xabi sus declaraciones, apelando este mismo domingo a la lesión de Militao y a que el árbitro les "desquició" para contextualizar una derrota que no admitía excusa alguna. "Queda mucho y un partido malo en casa se puede tener", llegó a decir el donostiarra tras perder contra el Celta.

El Bernabéu no encontró argumentos para quitarle hierro a la derrota y despidió al equipo con una pitada como casi no se recordaba. Que sea en Liga y en medio de un puente en el que muchos socios escapan de Madrid y son reemplazados por turistas y espectadores ocasionales refuerza la importancia de la reacción popular. En Champions, con un público siempre mucho más pasional y entregado, la reacción será insoportable si a Guardiola y a su City le dan por llevarse los tres puntos el miércoles.

El defensa del Celta Javi Rueda (i) pelea un balón con Vinicius Junior, del Real Madrid, durante el partido de LaLiga de fútbol que Real Madrid y Celta de Vigo disputan este domingo en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Sergio Pérez / Sergio Pérez / EFE

Los posibles sustitutos

Con todo, asumen en el club blanco que Xabi no es el único problema, pero, como siempre, el más fácil de solucionar. Buena parte de la plantilla está bajo la lupa. Entre los grandes nombres, apenas se salvan Courtois y Mbappé. Los Vinícius, Valverde, Bellingham y no digamos Rodrygo acaparan más titulares por su falta de entendimiento con el entrenador que por sus virtudes futbolísticas. La ejecución de Xabi Alonso les dejaría directamente en el foco, ya sin coartada.

¿Y quién será el relevo? A Florentino siempre le ha entusiasmado Jürgen Klopp, pero el alemán no parece estar en esa pantalla. Zinedine Zidane siempre se ha mantenido cerca del club y ya salió al rescate en 2019, lo que ni mucho menos implica que ahora quiera volverlo a hacer, pues ya está pensando en tomar las riendas de Francia tras el Mundial. En el filial, Álvaro Arbeloa espera turno. Y siempre queda el comodín Santiago Solari, un hombre de club, como potencial apagafuegos.