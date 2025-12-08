El Servigroup Peñíscola, sin descanso, busca dar la campanada y pasar a cuartos de Copa en Cartagena

Al Servigroup Peñíscola se le juntan los partidos. El domingo alrededor de las tres de la tarde concluía su partido de liga en Tudela y este martes ya tiene que jugar otro, de Copa del Rey. Afronta los octavos de final del torneo del ‘KO’ en una complicada eliminatoria contra el Jimbee Cartagena que, para colmo, se juega en el Palacio de los Deportes de Cartagena (20.30 horas).

Tener que jugar dos partidos en tres días ya implica una exigencia muy elevada y si el rival es una de los más fuertes de España esta es aún mayor. No tuvo suerte en el sorteo el Peñíscola al quedar emparejado contra el Cartagena teniendo, además, que jugar como visitante; y tampoco la ha tenido en la fecha del partido.

El Jimbee jugó su último partido el viernes y, lógicamente mirando por su interés, ha colocado la eliminatoria para este martes para así poder tener un día más de preparación de cara a su próximo partido del fin de semana. Eso ha perjudicado al Peñíscola que viene de jugar el domingo y que apenas ha podido preparar el partido. Regresó de Tudela ese día por la tarde, hizo una sesión este lunes por la mañana, y en la tarde ya ponía rumbo a Cartagena.

Sin descanso ni tiempo de preparación, los de Santi Valladares lucharán por dar la sorpresa frente a un rival que lo tiene todo a favor para superar esta eliminatoria copera. La convocatoria la formarán los mismos jugadores que empataron contra Ribera Navarra manteniéndose las bajas por lesión de Quintela, Saladié, Diego Sancho y Rosental.

El partido será televisado a través del canal de YouTube de la RFEF.