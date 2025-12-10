El Amics Castelló corta su buena racha ante el Sant Antoni (80-75)

El titánico esfuerzo del último cuarto fue en vano para el Amics Castelló, que rompió su magnífica racha contra el Sant Antoni (80-75) en un mal partido que trató de solventar en el tramo final. El conjunto de José Luis Pichel sigue en la cabeza de la clasificación, pero perdió la oportunidad de auparse al liderato en solitario, ya que está igualado con siete victorias y tres derrotas junto al Gandía, Albacete y Sant Antoni.

Los locales salieron más enchufados y marcaron su territorio desde el salto inicial, dominando por 10 puntos al término del primer cuarto. Trato de reaccionar el equipo verde y hubo una fase de intercambio de canastas, con el Amics haciendo la goma y resistiendo en el partid gracias a varias canastas de García y Andreatta.

Ngom intenta entrar a canasta. / AMICS CASTELLÓ

Acelerón del Sant Antoni

No obstante, la superioridad física bajo el aro seguía siendo un dolor de cabeza para los visitantes, que recibían castigo en cada ataque interior del Sant Antoni, que pegó un importante acelerón antes del descanso (49-33).

En el tercer cuarto, los castelllonenses entraron a la pista con imprecisiones y los ibicencos alcanzaron los 27 de ventaja, dejando el duelo visto para sentencia.

Intento de remontada

Con todo perdido, un Tamayo muy agresivo se negó a tirar la toalla y los de Pichel fueron recortando la desventaja como el que no quería la cosa. La desconexión local era evidente y Faner lo leyó a la perfección, metiendo un triple que y dejó la desventaja en tan solo cinco puntos con once segundos para el final. Pero no fue suficiente.

Ficha técnica

80 CLASS BÀSQUET SANT ANTONI: De la Rua (8), Johnson (20), Paz (12), Gómez (10), Stoilov (14) –cinco inicial–. También jugaron Gantt (6), Blat (0), Issouf (0), Zizic (10) y Ruiz (0). 25 faltas. Eliminado Gómez.

75 AMICS CASTELLÓ: Faner (13), Russell (6), Tamayo (9), Andreatta (10), Ken Issanza (13) –cinco inicial–; Fàbrega (8), Newton (2), Bah (6), García (8) y Rodríguez (0). 21 faltas. Sin eliminados.

ÁRBITROS: Javier Ruiz y José Sánchez.

PARCIALES: 29-19, 20-14, 23-17, 8-25.

INCIDENCIAS: Partido celebrado en el polideportivo Sa Pedrera con alrededor de 1000 espectadores en las gradas.