El Cartagena deja al Servigroup Peñíscola sin Copa del Rey

El Servigroup Peñíscola no pudo dar la sorpresa en Cartagena, aunque estuvo muy cerca en un partido abierto (6-4). Se fue por delante a la media parte, forzó la prórroga en el último minuto... y cedió en el tiempo extra frente a un rival que afrontaba el partido en casa, con más descanso y menos bajas. Con la derrota, el cuadro del Baix Maestrat se despide de la Copa del Rey esta temporada, competición que había alcanzado las semifinales los tres últimos años. Ahora ha caído en los octavos de final.

Mal inicio

No empezó nada bien el partido con un gol de Gon Castejón a los siete segundos, en una acción ofensiva nada más sacar de centro que cogió descolocados a los jugadores del Peñíscola. Sorprendió entonces Santi Valladares sacando a Juanico de portero-jugador desde el primer minuto... y le funcionó.

Del 1-0 al 1-3

Tras varias ocasiones, el primer gol no llegó con el ataque de cinco. Fue en una recuperación de Matheus en mitad de cancha que el brasileño no falló ante Chemo (1-1, minuto 9). El Cartagena pasó a tener más posesión de balón y buscando sus intentos, aunque sin llegar a rematar entre palos.

En el minuto 15, Carles Saladié marcó el 1-2 a puerta vacía un rechace de balón al palo de Araya. Mellado respondió con un balón a la madera que pudo ser el empate pero el siguiente tanto volvería a ser el Peñíscola. Juanqui marcó el tercero tras una jugada colectiva con el portero-jugador. Los locales pasaron al ataque y, en pocos segundos, mandaron dos balones a la madera más en lanzamientos de Mellado y Cortés. Waltinho marcó el 2-3 con el que se llegó a la media parte.

Imagen del partido entre el Cartagena y el Peñíscola, de los octavos de final de la Copadel Rey de fútbol sala. / ELOY CERDÁ

Más movimientos

El conjunto local dominó la posesión en la segunda mitad y presionó sobre la portería del Peñíscola, que trataba de defender su mínima ventaja. Santi Valladares apostaba por seguir arriesgando con el portero-jugador y esta vez quien lo aprovechó fue el equipo melonero. Chemi atrapó un balón y salió rápido hacia la otra portería sin que nadie saliese a su paso. El meta empató (3-3), en el minuto 26.

Gio despejó varios lanzamientos rivales para mantener las tablas. No pudo hacer nada en uno ajustado al palo y raso de Cortés (4-3). Con seis minutos por delante, el Peñíscola trató de forzar la prórroga con el portero-jugador… y lo consiguió. A un minuto del final, Víctor Pérez puso el 4-4 que llevaba el duelo al tiempo extra.

La prórroga

A los nueve segundos de la prórroga, Mellado anotó el 5-4 en una acción de córner rematada dentro del área.

El Peñíscola lo intentó con el portero-jugador, pero no pudo marcar. Waltinho, a un minuto de terminar la segunda parte, obtuvo el 6-4 a puerta vacía.