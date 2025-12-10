El Maderas Sorlí Benicarló roza la victoria contra el Proinbeni Gandía (80-82)

Derrota de un Maderas Sorlí Benicarló que mereció mejor resultado contra el Proinbeni Gandía (80-82). Los del Baix Maestrat lucharon con todo frente a uno de los equipos fuertes de la liga y solo les faltó un poco más de suerte al final para llevarse la victoria.

El transcurso del partido pasó por diversas fases. Arrancó con un marcador a tirones. Se situó por delante el Benicarló 13-9 en las primeras acciones pero un 0-7 visitante situaba el 13-16. De ese resultado se pasó a un 22-16 y el Gandía fue capaz de igualarlo dejando el resultado en empate 22 a los diez minutos.

Ambos equipos se mostraban con bastante acierto aunque los castellonenses estaban un tanto más acertados. Buenas acciones defensivas y dos triples consecutivos de Libroia y Harguindey situaban un 40-31 en el minuto 15. Los de Sergio Lamúa proponían un juego muy veloz de mucha movilidad y pases rápidos que hacían daño al Gandía.

La diferencia llegó a una máxima de 12 puntos en la primera parte (47-35). Una pequeña reacción visitante fue contrarrestada con un triple de Aleix Haro sobre la bocina del descanso dejando el luminoso 50-40.

La segunda mitad

Más atascado empezó el Benicarló la segunda parte y eso hizo que equipo gandiense se situase a cuatro puntos cumplidos cinco minutos (58-54). El juego era muy parejo y los aciertos de uno y otro eran respondidos por el adversario sin que los de rojo se distanciaran ni los de blanco se acercaran.

Iniciado el último periodo el Gandía se puso 66-68 aprovechando el atasco ofensivo de los de Sergio Lamúa, que tuvo que parar el duelo. Tras el tiempo muerto logró anotar y volvió a estar por encima a cinco de la conclusión (70-68).

El partido llegó a su último minuto igualado a 79. Una canasta de dos visitante y un tiro libre hacían que el marcador estuviese 80-81 a falta de 12 segundos y bola para el Benicarló. En ese última acción los árbitros señalaron tres segundos en zona de Perdiguero, decisión muy discutida por todo el público. Tras un tiro libre del Gandía Aleix Haro intentó un triple forzado que no entró.

La ficha técnica

MADERAS SORLÍ BENICARLÓ: Libroia (24), Voronin (0), Harguindey (5), Prior (8), Ikpeze (9) -Quinteto inicial- Ukawuba (0), Ndour (17), Haro (13), Perdiguero (4). Descalificado: Perdiguero.

PROINBENI GANDIA: Hurtado (2), Greeley (12), Pérez (15), Soler (7), Kody (16) -Quinteto inicial- Ferrando (6), Montilla (8), Molina (11), Ilincic (5), Bellver (0).

PARCIALES: 22-22, 28-18 (descanso: 50-40), 16-21 (66-61) y 14-21 (final: 80-82).

ÁRBITROS: Aitor Gómez y Bernat Verdejo.

PABELLÓN: Municipal de Benicarló, 400 espectadores.