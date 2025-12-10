Las presidentas que rompen los moldes del fútbol provincial: «Al contestar creían que se habían equivocado de número"

—¿Podría hablar con el presidente del Albocácer CF? —preguntan.

—Ya está hablando con ella. Soy yo. —responde Clara Zamora.

Silencio al otro lado. Luego sorpresa. Si cerramos los ojos y echamos la vista a los años 90 o inicios de este siglo, resulta casi imposible imaginar un club gestionado por una mujer. El mundo del fútbol estaba ligado con la masculinidad y la evolución social ha cambiado el paradigma, «aunque todavía queda mucho camino por recorrer», es la frase que pronuncian con la fuerza de romper con los moldes establecidos en el fútbol provincial. Son Clara Zamora (28 años) y Gemma Torregrosa (26 años), las presidentas del CF Albocàsser de Tercera FFCV y el CF Benlloch de Segunda FFCV, cuya historia muestra que el fútbol no es cuestión de género ni de edad.

Los integrantes de la directiva del Albocàsser. / CLARA ZAMORA

La ‘arquitecta’ del Albocácer

Clara Zamora afronta su sexta temporada como presidenta. Ya no es la novata que entró a formar parte de la directiva en la temporada 2019/20. A base de una gran dedicación se ha ganado el respeto de todo un pueblo. «Esto es lo máximo», afirma con orgullo.

Arquitecta de profesión, el plano más difícil de dibujar es el de cambiar la visión de los veteranos dirigentes: «Al principio costaba que nos tomaran en serio. No se creían que gestionamos el club. Alguien de otra directiva me contactaba para hablar de un horario del partido y al contestar yo pensaban que se habían equivocado de número. Luego se sorprendían al descubrir que hablaban con la presidenta», relata.

Gemma, el fútbol en las venas

Gemma Torregrosa se emociona cuando recuerda el ascenso del Benlloch la pasada temporada. Profesora de formación profesional, el fútbol corre por sus venas desde pequeña: «Juego a fútbol sala desde los 11 años y soy presidenta desde 2021. Todo surgió por casualidad. Cuando se planteó renovar la directiva me animé a dar el paso. Al principio me imponía un poco, pero tenía muchas ganas. Y también soy entrenadora del equipo de fútbol sala», para terminar de dejar boquiabierto al lector. Al igual que Clara, reconoce que ha tenido que vivir alguna situación incómoda: «No diría que haya vivido una discriminación directa, pero sí algunos momentos notas que no se te tiene del todo en cuenta, sobre todo cuando vas a otros campos. A veces no asocian que tú puedas ser la presidenta del club. Aún así, intento quedarme con lo positivo y con el tiempo nos felicitan y animan a continuar».

El equipo al completo del Albocàsser. / CLARA ZAMORA

Palo a la administración

Así, Clara decide abrir otro melón, el de la administración: «Noto más falta de actuación en la administración. Me parece ilógico que no aparezca la opción de presidenta, solo poner presidente. Curiosamente en otros cargos si se especifica secretario o secretaria. Puede parecer un detalle menor pero es un claro ejemplo del denominado techo de cristal. No soy la única presidente y cada vez existen más mujeres en las directivas, por ello sería conveniente que la administración se adaptara a esta realidad», atiza, sin complejos.

Ilusión por un femenino

Visualizando el futuro, les encantaría crear un equipo femenino porque, pero por desgracia «no tenemos recursos y es difícil conseguir a tantas jugadoras». «La idea siempre ha estado sobre la mesa, de hecho en su día existió un equipo femenino en Albocàsser, pero tuvo que desaparecer por la falta de rivales en la zona», comenta Clara con profundidad, que sueña con un ascenso: «Sería un logro increíble para la localidad».

Mensaje a los jóvenes

Ambas se conocen desde hace muchos años y mantienen una excelente relación, con el lógico pique sano cuando se han enfrentado. Ellas dieron el paso y animan a las jóvenes a ser valientes para entrar en estos proyectos: «Les diría que se animen, ellos son los que cambian el mundo. Aportan ideas nuevas necesarias». Clara y Gemma, el dúo que rompe los moldes en el fútbol provincial. n