¿Cuál es el equipo que puede ganar la liga de veteranos de Castellón por tercer año seguido?

En el primer grupo del Campeonato Provincial de Fútbol de Veteranos de Castellón, el Moncofa que sigue invicto, está a cuatro puntos de entonar su tercer alirón consecutivo; y por la parte de abajo, el Onda, con su victoria en la Ciudad Deportiva Facsa, le complica la vida al Fomento: los dos tienen que enfrentarse a los mismos cuatro rivales, de forma que todos los puntos serán decisivos para evitar el descenso.

En el segundo grupo, el Armelles-CMG se postula para ser campeón, con un Rodeo Fore-Ut y un Casa Marina-Bañohogar que tendrán que pelear por la segunda plaza; y por la parte baja sobresalen los últimos buenos resultados del Pizzería L´Etrusco y del Alcalà-Bar Gales, que han superado ya a Les Palmes-Gesdepro y amenazan al Moró por evitar también las dos plazas de descenso.

Y en el tercero, la lucha se centra en resolver el campeón, que estará entre el Oropesa y el Borriol-Magnanimvs, que se enfrentarán en esta jornada.

La jornada 10; primer grupo

Una victoria local, dos forasteras y un empate, con dos goleadas y un resultado ajustado.

Partido grande, importante y con muchas cosas en juego en el Javier Marquina, donde el Castellón -San Pedro (segundo clasificado) recibía al líder Moncofa . Desde el pitido inicial, los albinegros ganaron el centro del campo gracias al buen hacer de Fidel Corella, Álvaro Martí y Ramiro Hernández (un gol), que lanzaban balones a la espalda de los defensas del Moncofa y donde Rubén Salgado y Enric Soler (un gol) eran un peligro constante para la zaga visitante, bien defendida por Juan Selles. Así se llegó al 2-0 del minuto 65. Pero, a partir de ahí, cambió la historia y apareció la fortaleza física de Vicente Masiá y, sobre todo, de Suso Bort, que desde el centro del campo se metía hasta la cocina albinegra haciéndole la primera falta al borde del área; el libre directo lo estrelló Paquito Navarro en el larguero. Y después Paquito Navarro (un gol en el minuto 70), Pedro Paradis (gol en el 73') y un tercer tanto a falta de cuatro minutos de Eloy Albalate, que se sacó un chut por la escuadra ante el que nada pudo hacer la gran actuación de Diego Forubia, que estuvo muy bien toda la tarde. Capítulo aparte merece la extraordinaria actuación del árbitro Santana Mora , en un partido con mucho que pitar.

Los árbitros Jornada normal en cuanto a las tarjetas con buenas puntuaciones a criterio de los delegados. Destacaron Santana Mora, Cabedo Traver, Giner Pascual y Beroldo Canale, en otros tantos partidos de compromiso.

Segundo grupo

Dos victorias locales y dos forasteras, con un resultado holgado y tres por la mínima.

En el Chencho E, y con un muy buen arbitraje de Giner Pascual , se disputó un encuentro muy igualado que llego a los minutos finales con empate a uno (tantos de Cristian García y de Adrián Valero). A falta de cinco minutos para el final, Alfredo Barbera y David Roig situaron el 3-1 final.

Tercer grupo

Una victoria local, dos forasteras y un empate, con dos goleadas y un resultado por la mínima.