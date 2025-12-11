Orpesa reconocerá el valor y esfuerzo de sus deportistas en la Gala del Deporte
El Espai Cultural acoge esta tarde a las 19.00 horas un acto que contará con 200 asistentes
Orpesa ya está preparada para celebrar este viernes a las 19.00 horas, en el Espai Cultural, una de las citas más especiales del año para su comunidad deportiva. La Gala del Deporte volverá a llenar el auditorio con un aforo para 200 personas que prácticamente se completa edición tras edición, reflejo de la implicación del municipio con el deporte base y el esfuerzo de quienes lo hacen crecer desde dentro durante todo el año.
El evento reunirá a clubes, deportistas, familias y aficionados en un acto participativo que busca reconocer la constancia, el compromiso y la trayectoria de quienes forman parte del tejido deportivo local. La ceremonia incluirá menciones especiales al deporte base, distinciones a trayectorias destacadas y reconocimientos tanto a entidades deportivas como a deportistas individuales, entre otras categorías, con el objetivo de reconocer al excelente papel de los deportistas de Orpesa.
Representación institucional
La cita contará con la presencia del alcalde, Rafael Albert; la concejala de Deportes, Sonia Bellés, y otras autoridades municipales, que acompañarán a los protagonistas de una gala que funciona cada año como un termómetro del talento que emerge en Orpesa y del trabajo que realizan entrenadores, directivas y personal voluntario.
El Espai Cultural ya está listo para acoger este gran evento.
