Club Running Castelló: 20 años de ‘zancadas’ y pasión por el deporte

¡20 años... y los que quedan! El Club Atletismo Running Castelló celebró un vigésimo aniversario muy especial. Muchas horas compartidas en algo más que deporte, una forma de vida. Muchas horas de entrenamiento juntos y muchas horas de carreras, compartiendo los buenos momentos, sufriendo juntos y acumulando un sin fin de recuerdos y anécdotas.

El Club d’Atletisme Running Castelló echó a andar el 8 de octubre de 2005, aunque todo empezó unas semanas antes, cuando un pequeño grupo de amigos participó en la Media Maratón de Teruel, celebrada en septiembre de ese mismo año. Aquella vivencia —el compañerismo, el reto compartido y la satisfacción de llegar juntos a la meta— encendió la chispa que los llevó a crear este proyecto que este año celebra dos décadas de vida. Veinte años llenos de historias, esfuerzo e ilusión; miles de kilómetros compartidos y una familia deportiva que no ha dejado de crecer, sumando cada temporada nuevos amigos, nuevas metas y nuevas razones para seguir.

Integrantes del Running Castelló durante una carrera. / Club Running Castellón

Hay que destacar que el club practica como modalidad principal el atletismo, tanto en carreras de asfalto como de montaña. Además, está inscrito en el Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad Valenciana y adscrito a las federaciones de atletismo y de montaña. En los últimos años ha incorporado la sección de ciclismo, ampliando su ámbito deportivo.

Desde sus inicios, la entidad ha participado activamente en la promoción y el desarrollo de estas disciplinas, tomando parte en numerosas pruebas nacionales e internacionales y cosechando destacados logros.

Uno de los muchos momentos compartidos en el Club Running Castelló. / Club Running Castellón

En 2010, primera Marató

El Running Castelló ha sabido estar presente en todos los escenarios del deporte, no solo como corredores y corredoras ni únicamente como voluntariado. Con el tiempo, ha dado un paso más allá para asumir la organización, gracias al compromiso de sus socios, socias y voluntariado, auténtico motor de la entidad, de pruebas que hoy son referencia provincial y nacional, como la mítica Cursa de Muntanya Tombatossals y las grandes citas del atletismo en asfalto: la Marató de Castellón y la prestigiosa 10K.

Gracias al esfuerzo colectivo, aquel proyecto nacido hace 20 años se ha consolidado plenamente, con expectativas de crecimiento y nuevos objetivos para el futuro. Este recorrido ha sido posible gracias al aumento constante de socios y socias que, uniendo su pasión por el deporte con la ilusión de alcanzar nuevas metas, han acompañado a la entidad en cada etapa de su evolución. Además, en 2007 organizaron la primera edición de la Cursa de Muntanya Tombatossals, y en 2010, la primera edición del Marató de Castellón, hitos que consolidaron el proyecto en la capital de la Plana.

La tarta del C.A Runnning Castelló. / Club Running Castellón

Una fiesta por todo lo alto

Y así, el pasado 29 de noviembre fue la fiesta de este vigésimo aniversario, en un acto en la sede del club que reunió a socios, antiguos miembros, patrocinadores y personas vinculadas a la entidad, recordando los orígenes y festejando el presente con la mirada puesta en seguir disfrutando del deporte y de la vida en el futuro. n