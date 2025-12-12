Los mejores atletas de Castellón en 2025: estos son sus logros

La diputada de Penyeta Roja, María Tormo, y el diputado de Deportes, Iván Sánchez, han recibido en el Palacio Provincial a los jóvenes atletas que han participado en competiciones internacionales y que han sido alumnos o residentes del Centro de Iniciación Técnica Deportiva (CITD) Penyeta Roja durante la temporada 2025. Con este acto, la Diputación Provincial de Castellón reconoce a los deportistas de Penyeta Roja por sus logros.

Así, en el acto se ha reconocido a Iker Moreno, Martí Torregrosa, Daniel Monfort, Claudia Ventura, Nadia Soto, Andrea Sales, Naida Calonge y Ariadna Montalbán. Todos ellos participaron en el campeonato de Europa sub-20 que tuvo lugar en Tampere (Finlandia). Además, también han asistido Anthony Yunier, Enzo Martínez y Yoel Pérez, quienes han participado en el 18.º Festival Olímpico de la Juventud Europea (FOJE) que se disputó en Skopje (Macedonia).

En cuanto a la asistencia de los atletas sub-18, el Palacio Provincial ha contado con la presencia de Biel Vivacqua y Marcos Bautista. Los dos atletas participaron en el campeonato Iberoamericano sub-18 que se disputó durante el mes de julio en Luque (Paraguai).

Además, también se ha rendido un homenaje especial a José Carlos López, alumno del CEE Penyeta Roja que este año ha tenido la oportunidad de participar en el Campeonato Internacional con la FEDDI (Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual).

Esfuerzo y dedicación

La diputada María Tormo ha puesto en valor el esfuerzo diario de todos estos jóvenes atletas y la dedicación que les ha permitido competir en diferentes competiciones internacionales y sumar grandes éxitos individuales y colectivos a lo largo de este año.

“Cada uno de ellos es una prueba viva de que cuando se trabaja con pasión, cuando se cree firmemente en uno mismo y cuando no se renuncia a los sueños, los resultados llegan”, ha señalado la diputada provincial.

Sin duda, cada uno de los deportistas que han sido reconocidos ha demostrado que la constancia y la ilusión pueden transformar cualquier reto en una oportunidad. “Ellos son el reflejo de una provincia que crece a través de sus pequeños soñadores, de quienes, con talento y valentía, son capaces de alcanzar metas que parecían inalcanzables y de llevar el nombre de Castellón y de Penyeta Roja mucho más allá de nuestras fronteras”, ha destacado por su parte Iván Sánchez.

En este sentido, los diputados provinciales han felicitado a todos los atletas reconocidos y les han animado a continuar con la misma pasión que les ha traído hasta aquí. “Habéis llevado el nombre de nuestra provincia por todo el mundo, y lo habéis hecho con humildad y deportividad. Seguid soñando, trabajando y sobre todo, disfrutando del camino. Esta Diputación siempre estará a vuestro lado”, ha concluido María Tormo.