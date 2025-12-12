La dura 'rajada' del entrenador del Peñíscola FS: "Desorden y desconcierto... muchos no pueden ni ir a sus casas"

Servigroup Peñíscola y Córdoba Patrimonio de la Humanidad se citan este sábado en el Juan Vizcarro (17.00 horas). El equipo del Baix Maestrat intentará sumar tres puntos para seguir alejándose de la parte baja mientras que el andaluz los necesita para mantener opciones de estar en la Copa de España.

El objetivo del Peñíscola para el duelo es claro: sumar para escapar de abajo y poder mirar más arriba. En el último partido del año del 2025 los de Santi Valladares intentarán superar a un rival ‘de su liga’ que está teniendo más fortuna en cuanto a resultados esta temporada. El club cordobés está 10º con 18 puntos, a dos puntos de la octava posición. Necesita ganar para mantener opciones de clasificarse para la Copa de España en la última jornada de la primera vuelta.

El Peñíscola llega con más carga física al partido. Viene de jugar el martes Copa del Rey en Cartagena con prórroga incluida. La plantilla descansó el miércoles y jueves. Este viernes hizo sesiones de entrenamiento para el partido contra los blanquiverdes.

Las ausencias y la polémica

Las bajas seguirán lastrando al equipo de Santi Valladares. Diego Quintela, Diego Sancho y Nico Rosental continuarán siendo baja. Además, Pablo Muñoz tampoco estará al tener que cumplir sanción. Algo que generó las críticas de Valladares en sala de prensa (ver vídeo).

El malagueño vio la tarjeta roja directa el domingo en Tudela. No jugó en Cartagena para cumplir con la sanción, pero esta no fue válida. El Juez Disciplinario de competición esta semana se reunió el miércoles en lugar del martes porque el lunes era festivo y se reúne dos días después de la finalización de la jornada (excepto cuando hay festivos).

El Peñíscola alegó que el jugador ya cumplió la sanción el martes por ser el siguiente partido, pero el organismo se basó en el artículo 8 del Código Disciplinario de la RFEF indicando que la sanción se ha de cumplir después de dictarse su resolución.

«Las sanciones impuestas serán inmediatamente ejecutivas, pero para que sea ejecutiva, la sanción ha debido dictarse, lo que no ocurrió en este caso concreto, que por las circunstancias del calendario este jugador no estaba sancionado el día 9 de diciembre por lo que no podía cumplirse una sanción que no existía»

Calendario insostenible

El técnico criticó con dureza un calendario muy cargado en el que apenas hubo tiempo de recuperación entre el partido del domingo y el encuentro disputado entre semana. Además, denunció la falta de descanso, ya que los partidos en fechas navideñas impiden a muchos jugadores incluso regresar a sus casas.