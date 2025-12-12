Orpesa reconoce a Jesús Cuervo, Judith Medina y Daniel Medina en la Gala del Deporte

El Espai Cultural se ha llenado este viernes para rendir homenaje al deporte local en la XIV Gala del Deporte de Orpesa, una cita que volvió a evidenciar la fortaleza y la diversidad del tejido deportivo del municipio. La velada puso el foco en las personas y colectivos que, desde distintas disciplinas, sostienen el pulso deportivo durante todo el año, con un reconocimiento especial a la trayectoria, la base y el compromiso.

La gala situó como grandes protagonistas a Jesús Cuervo, distinguido por su trayectoria deportiva; y a Judith y Daniel Medina, reconocidos por su aportación al deporte femenino y al deporte base, respectivamente.

Junto a ellos, la Escuela de Atletismo Orpesa Corre recibió una mención especial por su labor formativa; mientras que el Club Ciclista Oropesa fue distinguido por su implicación en el voluntariado, completando las menciones especiales de esta decimocuarta edición.

Más premios

El listado de galardonados reflejó la amplitud del deporte en Orpesa y el trabajo constante de clubes y deportistas.

El Club Esportiu Oropesa L’Atall, representado por Javier Andreu, fue uno de los reconocidos; al igual que el Club de Gimnasia Artística Oropesa del Mar con el grupo Las Pink Ladies; y el Orpesa CF, a través de su equipo de veteranos.

También se distinguió el trabajo de Orpesa Corre, con el reconocimiento a Eva Valls Moliner y Esteban Barreda Cueva; así como a Alexandru Bran, del Club Ciclista Oropesa. El deporte de equipo tuvo su espacio con el homenaje al equipo juvenil del Hockey Club Playas de Oropesa.

Las artes marciales y disciplinas individuales también estuvieron presentes

Recibieron reconocimiento Purificación Allende Montero y Enzo Cwirin Allende, de la Associació de Taekwon-do Tradicional Oropesa; así como Diego Barber Albert, del Club Taekwon-do Oropesa del Mar.

El deporte de raqueta y otras modalidades completaron el listado de premiados, con la distinción a Neus Expósito Ciges y Roberto Carlos Gallucci Perticarini, del Orpesa Pádel Club; a Hugo Buyle Pacios y Michael Steban Sogamoso, del Club Deportivo Orpesa Pool; y a Yeray Núñez Ruiz y Varo Harutyunyan, del Club Ajedrez Oropesa del Mar.

Los homenajeados en la Gala del Deporte de Orpesa 2025 / Eva Bellido / Eva Bellido

Presentador de lujo

El acto, presentado por Juan Mari Guajardo, speaker de La Vuelta Ciclista a España, reunió a deportistas, familiares, clubes y vecinos en una velada marcada por el reconocimiento colectivo y el orgullo compartido por los logros alcanzados durante la temporada.

La concejala de Deportes, Sonia Bellés, destacó que “como siempre, la gala del deporte consigue emocionarme". "Hemos celebrado mucho más que resultados: hemos disfrutado de una noche en la que hemos recordado y premiado momentos vividos durante esta temporada deportiva”, ha añadido.

Por su parte, el alcalde, Rafael Albert, subrayó: "Hoy premiamos a quienes convierten el esfuerzo en éxito". "La grandeza no está solo en ganar, sino en nunca dejar de intentarlo”, ha subrayado.

Cuadro de honor de esta edición de la Gala del Deporte de Orpesa. / MEDITERRÁNEO

Con esta XIV Gala del Deporte, Orpesa volvió a reivindicar el deporte como herramienta de convivencia, valores y salud, poniendo en valor el trabajo silencioso y constante de quienes hacen posible una actividad deportiva viva y diversa en el municipio.