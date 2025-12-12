¿Qué ha sorteado Penyagolosa Trails? Miles de 'runners' cruzan los dedos

El sorteo de dorsales de Penyagolosa Trails 2026 ha dado a conocer los números que garantizan plaza a los corredores de las dos pruebas (4.773 personas pre inscritas):

Del 2.216 al 3.715 para la MiM (1.500 en total).

Y, en la CSP, todos los preinscritos tendrán opción a dorsal, ya que el número de preinscritos no supera en más del 20 % las plazas disponibles.

Con este sorteo, se da oficialmente el pistoletazo de salida hacia la próxima edición, un momento esperado por corredores de toda España y otros países.

Búscate en el sorteo de Penyagolosa Trails 2026 / Kmy Ros

El siguiente paso

Los corredores que hayan conseguido su plaza para cualquiera de las dos pruebas deberán formalizar su inscripción antes del 23 diciembre del 2025 a través de la página web de Penyagolosa Trails.

Mediterráneo

La crónica

El sorteo, celebrado a las 19.00 horas en la Diputación Provincial de Castellón, ha reunido a autoridades, patrocinadores y colaboradores que compartieron con nosotros la emoción de este momento clave.

Entre los presentes estuvieron la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina; el director general de Deporte, Luis Cervera; y el diputado de Deportes, Iván Sánchez.

Asimismo, también han acudido representantes de los patrocinadores Facsa, Endavant Villareal CF, Cajamar, Nutrinovex y Suunto; así como los ayuntamientos de Castellón, Vilafamés, Atzeneta, Benafigos, Culla, Xodos y Vistabella.

Las imágenes de la salida de la Penyagolosa Trails MiM 2025 /

Valoraciones

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha expresado que “una edición más, el número de preinscritos demuestra la gran expectación que siempre se genera para poder ser partícipe, en primera persona, de la prueba deportiva más espectacular que tenemos en Castellón". "Una auténtica fiesta del trail running”, ha dicho.

La dirigente provincial también ha querido ensalzar la oportunidad que ofrece la Penyagolosa Trails para “visibilizar nuestro territorio como gran escenario deportivo”. Y es que, una edición más, la Penyagolosa Trails pondrá en valor el patrimonio de la provincia como son los municipios que recorrerá la prueba, “son esencia de nuestra historia y dan sentido a la Penyagolosa Trails”. Y junto al patrimonio de los pueblos, la presidenta de la Diputación de Castellón también ha destacado a su gente, a la implicación de los municipios, clubes deportivos y los vecinos y vecinas de Castellón. “Son parte indispensable de Penyagolosa Trails”, ha incidido.

El carácter solidario

Durante el acto, se hizo entrega del cheque de 1.766 euros a la Asociación Española Contra el Cáncer, correspondiente a un euro por cada corredor que finalizó cualquiera de las dos pruebas en la edición de 2025, como muestra del compromiso solidario de Penyagolosa Trails.

Última oportunidad

Además, quienes no hayan obtenido plaza en el sorteo todavía podrán participar en la MiM gracias a los dorsales solidarios, disponibles en las webs de Asolecas y Conquistando Escalones, que garantizan la inscripción incluso sin haber sido agraciados en el sorteo.

Hacia el 18 de abril del 2026

Con el sorteo terminado, comienza la cuenta atrás: meses de entrenamiento y preparación que culminarán en una de las carreras de trail más emblemáticas de España, donde cada kilómetro recorrido vuelve a poner de manifiesto el espíritu de superación, la solidaridad y la pasión que hacen única a Penyagolosa Trails.