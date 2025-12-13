Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La FFCV aplaza la jornada del domingo de los partidos en la provincia Valencia

También se ven afectados los equipos castellonenses y alicantinos jueguen contra los valencianos

Amine y Sergio Granados pelean un balón en el Roda-Vall de Uxó. / Juan Francisco Roca

La Federación de Futbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) informó este sábado por la tarde de la suspensión de todos los partidos programados para este domingo 14 de diciembre en la provincia de Valencia con motivo de la alerta roja decretada por AEMET para esta zona debido a la lluvia abundante que se espera en la provincia valenciana.

Además, se suspenden también los partidos de mañana en otras provincias (Alicante y Castellón) que impliquen desplazamiento por la provincia de Valencia. Esta segunda decisión afecta a parte de los partidos a disputar por los equipos provinciales de categorías inferiores desde Tercera a Tercera FFCV, pasando por el futbol base y femenino.

Con esta decisión de la FFCV, este domingo no se disputarán, por ejemplo, los partidos de Tercera Federación entre el Villarreal C-Hércules B, Vall de Uxó-Jove Español y Utiel-Roda. En la Lliga Comunitat tampoco se jugarán el Alqueries-Requena y el Burriana-Manises. En la web de la FFCV se puede consultar el listado de partidos que, oficialmente, están aplazados.

A partir de esta próxima semana los clubes que hayan visto aplazado su partido ya podrán buscar día y hora alternativa para que se dispute lo antes posible.

