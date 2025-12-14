La intrahistoria del doble título de campeón de Europa de cros de Thierry Ndikumwenayo

Thierry Ndikumwenayo, representante del Facsa Playas de Castellón, consiguió la victoria en los Europeos de cros de Lagoa (Portugal), dando alas a una España que revalidó el oro por equipos en la categoría masculina. Y eso que acababa de dejar atrás un proceso vírico.

Ndikumwenayo, bronce individual en Antalya 2024, volvió a liderar a España para subir a lo más alto del podio continental en unos Europeos de campo a través.

Lo hizo después de completar una carrera perfecta de 7,41 kilómetros que él decantó en un mano a mano entre el principal favorito, el francés Jimmy Gressier, que se frenó a escasos metros de la meta. El fondista de origen burundés paró el cronómetro en 22:05, apenas tres segundos menos que su rival. Tercero fue el suizo Dominic Lolalu (22:23), que repitió el mismo metal que el año pasado.

El buen estado físico que demostró el español (a pesar de que había estado enfermo en los días previos a la competición, con gripe) y, sobre todo, la fuerza con la que llegó al último kilómetro, le permitieron tutear a Gressier, que llegaba a Lagoa con la vista puesta en la corona sénior para completar un año brillante tras el oro en el Europeo de medio maratón de Bruselas en abril y el oro en los 10.000 metros de los Mundiales de Tokio.

El resto de españoles

El triunfo de Ndikumwenayo, unido al sexto puesto de Abdessamad Oukhelfen (22:27) y el noveno de Aarón Las Heras (22:30), permitió a España revalidar el título continental en la disciplina. Por equipos, España fue oro, en tanto que Irlanda alcanzaba la plata y Francia, el bronce.

La castellonense Mara Rolli, primera por la izquierda, fue 13ª en la línea de meta con las sub-20, plata por equipos. / REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ATLETISMO

Ocho medallas, cosecha total de la delegación española en el Algarve La selección española de atletismo firmó su mejor actuación de la historia en el Campeonato de Europa de Cros con ocho medallas: cinco colectivas y tres individuales. Thierry Ndikumwenayo aparte, el Facsa Playas de Castellón acudió a la cita portuguesa con otros cuatro representantes. En la categoría sub-23 masculina, el atleta provincial Ciro Martín terminó 17º, siendo el segundo mejor español (tras el quinto puesto de Jaime Migallón) y contribuyendo a que el equipo subiera al último escalón del podio. En cuanto a los sub-20, ahí corrió el vallisoletano Mario Palencia, que estuvo lejos de la cabeza (62º). Con todo, España fue bronce, gracias, en gran medida, al segundo lugar de Óscar Gaitán. Ya en la categoría femenina, la castellonense Mara Rolli protagonizó una destacada actuación, al ser 13ª en la línea de meta con las sub-20. Dos puestos por detrás de María Viciosa, aportando su granito de arena al subcampeonato de las españolas. La participación playera en el Algarve portugués se completa con la aragonesa Mireya Arnedillo, medalla de bronce también por equipos con su 18ª posición en una categoría, la sub-23, con el oro de María Forero y la sexta plaza para Marta Serrano. El Campeonato de Europa de Cros, en el cual el equipo español ha liderado el medallero, cierra un año 2025 de competiciones internacionales trepidante, donde el combinado nacional ha conseguido obtener medallas en todas y cada una de las categorías y modalidades de este deporte. Pista, ruta, trail running y cros coronados por el atletismo español, desde los oros mundiales de María Pérez en Tokio, hasta el título por equipos masculino del Eurocross 2025. Un año que ha marcado la historia del atletismo, convirtiéndose en el mejor de todos los tiempos, gracias a la inestimable aportación también del Facsa Playas de Castellón, una referencia e historia del atletismo español en el pasado, el presente y, cruzando los dedos, también en el futuro más inmediato.

Dominio italiano en mujeres

En la categoría absoluta femenina, la italiana Nadia Battocletti buscaba culminar otra campaña brillante defendiendo su título europeo de cros en Lagoa... y lo consiguió, demostrando su calidad sobre un recorrido exigente de casi siete kilómetros y medio. La joven atleta transalpina, de 25 años, que paró el crono en 24:52, ha acumulado otra temporada excepcional gracias a su medalla de plata en los 10.000 metros y de bronce en 5.000 en los Mundiales de Tokio.

Segunda quedó la británica Megan Keith, ganadora continental sub-20 en 2021 antes de graduarse con el título sub-23 en 2023 y que en Lagoa entró en la meta con un registro de 25:07. Tercera fue la turca Yasemin Can, poseedora de cuatro títulos consecutivos entre 2016 y 2019 y a la que le faltaron energías en la última vuelta.

Relevo mixto

En esta clasificación, el oro fue para Italia, que defendía su corona y refrendó su favoritismo con un triunfo sin oposición con un tiempo de 17:12. Portugal concluyó segunda con 17:16, un segundo más rápido que Gran Bretaña (17:17), tercera.

España tenía depositadas muchas esperanzas puestas, aunque terminó séptima con 17:34.

Aquí, la crónica de la Real Federación Española de Atletismo.