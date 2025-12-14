El Maderas Sorlí Benicarló se deshace en Getafe (103-75)

Tercera derrota consecutiva para el Maderas Sorlí Benicarló. En esta ocasión perdió en la pista del Getafe por 103-75, en un partido marcado por los malos inicios de cuartos y una floja segunda parte. El equipo benicarlando empieza a mirar más abajo que arriba encajando la sexta derrota de Segunda FEB en lo que va de curso.

El inicio de partido no fue del todo malo. A partir del minuto 4, y con 9-9 en el marcador, el Gefate se puso por delante y ya no volvería a estar por detrás. No obstante, el acierto en ataque del Benicarló hacía que los madrileños no terminasen de distanciarse. El marcador de 26-21 del primer periodo no era por el momento alarmante.

Ya no empezó bien el segundo el Maderas Sorlí. Nada más empezar se pasó a un +10 local (31-21). Se llegó a un 36-24, al que los de Sergio Lamúa supieron reaccionar con un parcial de 0-11 para situarse a solo un punto (36-35). Poco después de haber recuperado la desventaja, el Getafe volvió a poner distancia en el marcador y llegó seis arriba al descanso (49-43).

El principio del fin

La historia se repitió en el tercer parcial. Otro arranque ponía el 59-45 en poco más de tres minutos. Ahí se le fue el partido a los rojillos, que ya no serían capaces de remontar. Los locales supieron mantener esa renta frente a un Benicarló incapaz de cambiar para tratar de acercarse y hacer entrar en nervios al rival.

Al final del tercer periodo, con 74-58, no había atisbo de remontada. Y lo dejó sentenciado el Getafe nada más empezar el último, poniéndose 20 puntos arriba (81-61) a 7:30 del final. La brecha se fue ampliando hasta los 28 puntos con los que finalizó el encuentro.

