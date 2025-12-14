Fútbol
El Oviedo destituye a Carrión tras la derrota en Sevilla
El entrenador se va del club azulón sin haber conocido la victoria en nueve partidos
Nacho Azparren
La segunda etapa de Luis Carrión en el Real Oviedo ha tocado a su fin tras la debacle de Sevilla, con una derrota por 4-0 que se suma a los choques anteriores para agravar una crisis a la que ya no sobrevive el entrenador. Carrión ha dirigido nueve choques, incluyendo la Copa, sin haber conocido la victoria.
"El técnico azul deja desde este momento de ser entrenador del conjunto de la capital del Principado. De igual manera, el cuerpo técnico que lo acompaña también finaliza su vinculación con la entidad carbayona", explicó el Real Oviedo en un comunicado.
Sus números
Los números de Carrión desde que se hiciera cargo del Oviedo son pésimos. Ha dirigido al club azul en nueve partidos, ocho de Liga y otro de Copa, y no ha sido capaz de ganar ninguno. Son cinco derrotas y cuatro empates.
Carrión asumió el cargo con el Oviedo situado en la 17.ª posición con 6 puntos en su casillero. Ahora, es 19.º, con 10 puntos, fruto de los cuatro empates logrados desde la llegada del catalán.
Lo más preocupante para el club azulón, al margen de los resultados que llevan ritmo de colista destacado, son los ofensivos. Lleva el Oviedo sin anotar desde que 25 de octubre, después del 3-3 en Montilivi. En realidad, ese fue el único partido de Liga con Carrión en el que el Oviedo logró anotar. Además, siete choques sin ver puerta. Con lo sucedido en Sevilla, ya son 540 minutos sin anotar un gol.
