Resumen de juveniles | Óscar Albiol y Mauro Mollá le dan alas al Castellón frente al Patacona (2-0)

El Castellón levantó la cabeza ganando al Patacona en las instalaciones de Gaetà Huguet (2-0) gracias a dos goles que llegaron a última hora y que llevaron el sello de dos juveniles de primer año que están realizando una gran temporada en el juvenil B. El primer tiempo frente a los valencianos dejó a un conjunto albinegro que quiso, pero nunca pudo hincarle el diente a su oponente. Con el 0-0 y la amenaza de lluvia se llegó al descanso.

El moixentí Mauro Molla, debutante en el juvenil A, celebra el 2-0 ante el Patacona. / Juan Francisco Roca

En el segundo tiempo el dominio de los orelluts siguió infructuoso hasta que mediada la segunda parte ingresaron al terreno de juego estos dos prodigiosos futbolistas. Primero el benicarlando Óscar Albiol (min. 73) y después el moixenti Mauro Mollá le dieron una tranquilizadora victoria a la escuadra de la capital de la Plana antes del partido de rivalidad contra el Villarreal del próximo sábado.

Derrota

No tuvo opción el juvenil del Roda en la Ciudad Deportiva del Levante, en Bunyol. Allí el conjunto gualdinegro pinchó (2-0) con goles del máximo realizador de la categoría, Aleix Enríquez que anoto el primero en el minuto 33 y el segundo en el 48 desde los once metros. Ahora suma 14 goles el atacante tarraconense que es natural de Vila-seca de Solcina. Los vila-realenses se queda con 18 puntos.

Empate

Era mucho lo que se jugaba el Villarreal en el campo del Albacete: el billete para disputar esta edición de la Copa del Rey. Al final, el equipo de Pepe Reina solo pudo empatar (0-0) en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta. Un punto que no le garantiza el participar en el torneo del KO. Se lo tendrá que jugar todo a una carta en las dos últimas jornadas de la primera vuelta.