Resumen de Lliga Comunitat | Mala jornada sabatina para todos los equipos castellonenses

La mini-jornada que se pudo disputar en el grupo Nord de la Lliga Comunitat no resultó excesivamente positiva para los cuatro equipos que participaron en la tarde sabatina. Ninguno ganó. Además, los tres encuentros previstos para este domingo quedaron aplazados por la FFCV ante la posibilidad de fuerte lluvia en la provincia de Valencia.

De lo del sábado, casi todo para olvidar. L’Alcora empató en el último suspiro de la primera parte su partido contra el Promeses Sueca en el campo El Saltador (1-1). Los valencianos golpearon a los cuatro minutos con el gol de Carlos Bosca, y en el 44 Óscar Blasco firmó las tablas. El marcador no se alteró más en la segunda parte.

También hubo reparto de puntos entre encuentro Nou Jove/Ripollé-Patacona (0-0), en el municipal Agustín Sancho de Benlloch. Nuevo punto para el saco del conjunto castellonense que entrenan Alberto Bellmunt y Pitu, que está realizando una extraordinaria temporada.

Derrotas

El Onda fue sorprendido por el Ribarroja en el campo Enrique Saura (0-2). Los ondenses están en una mala dinámica; un triunfo en las siete últimas jornadas. Enfrente un equipo muy serio y letal. Los goles llegaron todos en la segunda parte. El primero de Sergio Vargas (min. 48) y el segundo de Hugo Aliaga (min. 55).

El Almazora tampoco estuvo nada acertado en el municipal José Manuel Pesudo, donde cayó derrotado frente al Silla (0-1), con un solitario gol de Blas Blasco en el minuto 75. Los blanquinegros tampoco están atravesando su mejor momento de forma: dos triunfos en los nueve últimos partidos, con un empate y hasta seis derrotas.

Aplazados

Como consecuencia de la alerta naranja por fuertes lluvias en la Comunitat Valenciana se aplazaron los tres partidos que quedaban pendientes para este domingo: Alqueries-Requena, Burriana-Manises y Acero-Tavernes de la Valldigna.